Ariana Grande wird Teil der «American Horror Story»

Ariana Grande arrives at the MTV Video Music Awards on Sunday, Sept. 7, 2025, at UBS Arena in Elmont, N.Y. (Photo by Evan Agostini/Invision/AP) Ariana Grande
Ariana Grande bei den MTV Video Music am 7. September 2025, in New York.Bild: keystone

31.10.2025, 20:2531.10.2025, 20:25

Popsängerin Ariana Grande (32, «Eternal Sunshine») bekommt eine Rolle in der dreizehnten Staffel der erfolgreichen Horror-Serie «American Horror Story». Co-Schöpfer Ryan Murphy (59) postete auf Instagram ein Video mit den Namen der Stars, die zum Cast der nächsten Staffel gehören.

Neben Grande als Neuzugang kommen darin unter anderem frühere «American Horror Story»-Mitwirkende wie Sarah Paulson, Evan Peters, Kathy Bates, Billie Lourd, Angela Bassett und Jessica Lange vor. In dem Video wird die 13. Staffel für Halloween 2026 angekündigt.

Seit 2011 sind zwölf Staffeln der preisgekrönten Grusel-Serie ausgestrahlt worden. In «American Horror Story: Delicate» (2023 bis 2024) spielte unter anderem Kim Kardashian mit.

«Wicked» und Horror

Grande arbeitete vor zehn Jahren bereits mit Murphy zusammen für die TV-Serie «Scream Queens» (2015). Für ihre Rolle als die gute Hexe Glinda in «Wicked» (2025), der Filmadaption des Musicals «Wicked – Die Hexen von Oz», war Grande in diesem Jahr für einen Golden Globe und einen Oscar als beste Nebendarstellerin nominiert. Mitte November kommt «Wicked: Teil 2» in die Kinos. (sda/dpa)

