bedeckt
DE | FR
burger
Schweiz
Liveticker

Brandkatastrophe in Crans-Montana: Alle News im Liveticker

Video: watson/Lucas Zollinger, Reto Heimann
Liveticker

Auch Schweizer Brandopfer kommen in ausländische Spitäler +++ Sechs kommen nach Österreich

Im Walliser Wintersportort Crans-Montana kam es in der Nacht auf Neujahr zu einem Brand in einer stark besuchten Bar. 40 Menschen sind dabei ums Leben gekommen, 119 wurden verletzt. Viele davon schwer.
02.01.2026, 16:4502.01.2026, 22:31

Die wichtigsten Informationen

  • Während einer Silvesterfeier in Crans-Montana kam es zu einem Brand im Untergeschoss der stark besuchten Bar «Le Constellation» im Zentrum des Walliser Wintersportorts.
  • 40 Menschen sind bei dem Brand ums Leben gekommen. 119 wurden verletzt, wovon sich 80 noch immer in kritischem Zustand befinden. Die Mehrheit der Brandopfer war zwischen 16 und 24 Jahre alt.
  • Die Ursache für den Brand ist noch unbekannt, die Ermittlungen laufen. Derzeit gehen die Walliser Behörden davon aus, dass Wunderkerzen auf Champagnerflaschen den Brand ausgelöst haben.
  • Bundespräsident Guy Parmelin (SVP) sprach am Abend des Neujahrstag in Sion von einer der «schlimmsten Tragödien» in der Geschichte der Schweiz. Die Fahnen auf dem Bundeshaus werden fünf Tage auf Halbmast stehen.
Schicke uns deinen Input
avatar
avatar
22:29
Sechs Schweizer nach Österreich
Die österreichische Nachrichtenagentur APA meldete am Freitagabend unter Berufung auf eine Mitteilung des österreichischen Innenministeriums, die Schweiz habe ein Angebot Österreichs für medizinische Unterstützung angenommen.
Österreich übernehme sechs Patientinnen und Patienten, vier davon intensivmedizinisch, hiess es. Sie würden in Spitälern in Wien und Graz untergebracht und weiterversorgt. Der Transport sei für Samstagvormittag geplant. Alle sechs Personen seien Schweizer Staatsangehörige im Alter von 14, 16, 16, 17, 20 und 30 Jahren. (sda)
22:05
Auch Schweizer Brandopfer kommen in ausländische Spitäler
Zu den 50 schwer verletzten Brandopfern von Crans-Montana VS, welche bis Sonntag in spezialisierte ausländische Spitäler gebracht werden sollen, werden auch Schweizerinnen und Schweizer gehören. Das hat das Bundesamt für Bevölkerungsschutz Babs am Freitagabend bekanntgegeben.

Es schreibt in einer Mitteilung, in einer ersten Phase habe für alle 119 Verletzten der Brandkatastrophe eine Erstversorgung in Schweizer Spitälern sichergestellt werden können. Für eine langfristige Behandlung von schwerverletzten Brandopfern reichten aber die Kapazitäten der Schweizer Spitäler nicht aus.

Dies, da die langfristige Behandlung dieser Menschen voraussichtlich Monate in Anspruch nehmen werde und die Zahl von Patienten mit schweren Verbrennungen nach dem Brand in der Silvesternacht gross sei.

Die Nationale Alarmzentrale und Ereignisbewältigung NEOC des Babs koordiniert laut Mitteilung die medizinischen Evakuationen. Die behandelnden Spitäler melden die Patienten, welche verlegt werden sollen. Die Zuteilung der Patienten auf die zur Verfügung stehenden Behandlungsplätze erfolgt nach medizinischen Kriterien.

Die Verlegung müsse in den nächsten 48 Stunden erfolgen, in denen die Patienten noch so stabil seien, dass wie verlegt werden könnten.

«Es ist wichtig, dass die Angehörigen für die angewandten Kriterien und die Dringlichkeit Verständnis aufbringen, auch wenn das für die Familien unbeschreiblich schwere Situationen sind», schreibt das Babs.

Die Walliser Behörden gaben bereits am Freitagnachmittag an einer Medienkonferenz bekannt, dass bis Sonntag 50 Patienten ins Ausland verlegt werden sollen. Dies in Spitäler in Belgien, Frankreich, Deutschland und Italien. Laut Babs werden auch Verlegungen in weiter entfernte Länder «ins Auge gefasst». (sda)
21:04
Spitaldirektor von Sitten: «Meine Söhne sind im gleichen Alter»
«Einfach warten»: Darum bittet Christophe Bonvin, Generaldirektor des Kantonsspitals in Sion, die Angehörigen, die immer noch nicht wissen, wo sich ihr Liebster oder ihre Liebste befinden. Der Prozess der Identifizierung nehme Zeit in Anspruch, aber: « Ein Irrtum wäre deutlich schlimmer als die Wartezeit, die jetzt entsteht», sagt Bonvin.

Gegenüber watson erklärt Bonvin zudem, warum die Situation im Spital auch zwei Tage nach der Brandkatastrophe noch angespannt ist – und weshalb ihm die Tragödie persönlich nahe geht.
20:45
Staatsanwaltschaft untersucht verwendete Baumaterialien in Bar
Die Ursache für den verheerenden Brand in Crans-Montana wird klarer: Laut Staatsanwaltschaft deutet alles darauf hin, dass das Feuer von Bengalkerzen ausging, die auf Champagnerflaschen angebracht waren und zu nahe an die Decke kamen.

So habe sich das Feuer sehr schnell zu einem Brand entwickelt, sagte Generalstaatsanwältin Béatrice Pilloud am Freitag vor den Medien in Sitten. Vor Ort habe man Spuren gesichert. Zudem hätten die Ermittler Videoaufnahmen erhalten und analysiert, sowie mehrere Personen befragt – darunter die beiden französischen Barbetreiber.

Der weitere Verlauf der Untersuchung werde sich insbesondere mit den Umbauten, den verwendeten Materialien, den Betriebsgenehmigungen sowie mit den Sicherheitsvorkehrungen des Lokals befassen. «Damit sind gemeint: die vorhandenen Löschmittel, Fluchtwege, die Einhaltung der Brandschutzvorschriften und die allgemeinen Mittel zur Brandbekämpfung», erklärte die Generalstaatsanwältin.

Auch werde ermittelt, wie viele Personen tatsächlich anwesend waren und wie viele es laut Genehmigung hätten sein dürfen. Weiter würden die Einrichtung des Lokals, die Evakuierungswege und der allgemeine Zugang untersucht.

Es gebe die Möglichkeit einer strafrechtliche Verfolgung, sagte Pilloud weiter. Wenn es um die Verantwortung von noch lebenden Personen gehe, könnte eine strafrechtliche Untersuchung wegen fahrlässiger Brandstiftung, fahrlässiger Tötung und fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet werden. Die Besitzer der Bar seien zunächst als Auskunftspersonen einvernommen worden. (sda)
20:41
Eltern von Kocani-Brandopfern kondolieren Eltern von Crans-Montana
Die Eltern von Opfern des Nachtclubbrandes von März 2025 in Kocani (Nord-Mazedonien) kondolieren den Eltern der Brandopfer von Crans-Montana.

Wie am Freitag die italienische Nachrichtenagentur Ansa berichtete, schrieben die Eltern der Kocani-Opfer auf der Facebook-Seite ihres Vereins «16. März»: «Mit gebrochenem Herzen haben wir von der Tragödie in der Schweiz erfahren».

«Unsere Gedanken, Gebete und unser tiefstes Mitgefühl sind bei den Familien der Opfer, bei den Verletzten und bei allen, die diesen unvorstellbaren Schmerz ertragen. Wir sind von ganzem Herzen bei Ihnen, nicht als blosse Beobachter, sondern als Menschen, die dieselbe Wunde tragen.»

Am 16. März des vergangenen Jahres starben bei einem Brand im Nachtclub «Pulse» in der Kleinstadt Kocani, 100 Kilometer östlich der nordmazedonischen Hauptstadt Skopje, 63 Menschen. Rund 200 Personen wurden verletzt.

Zum Brand kam es, nachdem eine für die Bühnen-Show eingesetzte Funkenmaschine die aus leicht entflammbarem Material bestehende Deckenkonstruktion entzündet hatte. 59 Menschen starben sofort, weitere vier erlagen später ihren schweren Brandverletzungen. (sda/ansa)
20:23
Schweiz beantragte Auslösung von EU-Zivilschutzmechanismus
Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz hat die Europäische Union schon am Neujahrstag um die Auslösung eines Zivilschutzmechanismus gebeten. Dies für Hilfe bei der Pflege der vielen Brandopfer von Crans-Montana.

Das gab ein Mediensprecher des Bundesamts am Freitag auf Anfrage bekannt. Sprecher Philippe Boeglin sagte weiter, parallel dazu und schon bevor die Schweiz ihre Bitte deponierte hätten mehrere EU-Länder der Schweiz Hilfsangebote gemacht. Derzeit seien rund 50 Transporte von Brandopfern ins Ausland geplant.

Die Brandopfer würden in auf die Behandlung von Brandverletzungen spezialisierte Spitäler gebracht.

Europäische Länder hätten auch angeboten, Patiententransporte auszuführen. Zudem habe die Schweiz zwei Angebote für die Entsendung von spezialisierten Teams zur Behandlung von Brandverletzungen angenommen. In die Schweiz kämen solche «Burn Assessment Teams» aus Italien und Frankreich.

Die EU-Kommissärin für Zivilschutz, Hadja Lahbib, schrieb auf der Kurznachrichtenplattform X, 24 Patientinnen und Patienten würden in Spitäler in Belgien, Frankreich, Deutschland und Italien gebracht. Dies mit logistischer Hilfe aus Deutschland, Frankreich, Luxemburg und Rumänien.

Fredy-Michel Roten, der Chef der Chef der Kantonalen Walliser Rettungsorganisation, sagte am Freitag an der Medienkonferenz zum Stand der Dinge in Sitten VS, viele Brandopfer von Crans-Montana befänden sich derzeit auf Intensivstationen von Spitälern.

Diese seien aber nicht spezialisiert auf die Behandlung von Brandopfern. Roten sprach wie Boeglin von 50 Patientinnen und Patienten. Diese 50 Transporte würden bis zum kommenden Sonntag ausgeführt. (sda)
18:37
Schottische Touristin kämpft mit den Tränen
Ein Urlauberin aus Schottland erzählt, wie sie den Silvesterabend in Crans-Montana erlebt hat.
17:55
Wirt bricht sein Schweigen
Der Wirt der Bar Le Constellation hat am Tag nach der Katastrophe sein Schweigen gebrochen und mit «20 Minuten» gesprochen. Er sei sichtlich gezeichnet schreibt das Newsportal. «Wir können weder schlafen noch essen, es geht uns allen sehr schlecht.»

Man werde alles tun, um die Ursachen zu klären und kooperiere mit den Behörden, so der Wirt weiter. Das Wirtepaar stammt aus Korsika und führte die Bar seit 2015. Die Frau erlitt in der Neujahrsnacht eine Brandwunde am Arm, konnte aber wieder aus dem Spital entlassen werden.

Mehr zu den Betreibern der Bar erfährst du hier. (cma)
17:15
Im Chuv hospitalisierte Opfer sind alle jung und schwer verletzt
Bei den im Universitätsspital Lausanne (Chuv) nach dem Brand in Crans-Montana VS hospitalisierten Opfern handelt es sich ausschliesslich um junge Patientinnen und Patienten mit schweren Brandverletzungen. Nach Angaben des Spitals sind bei den 22 Verletzen je zwischen 15 und 60 Prozent der Körperoberfläche von Verbrennungen betroffen.

Die Überlebenschancen der Opfer seien zum jetzigen Zeitpunkt unklar, sagten Ärztinnen und Ärzte an einer Medienkonferenz des Chuv am Freitag in Lausanne. Viele Opfer hätten ausser den Verbrennungen auch schwere Rauchvergiftungen erlitten.

Einzelne Opfer hätten sich selber kenntlich machen können, andere Patientinnen und Patienten hätten Dokumente auf sich getragen, mit denen sie hätten identifiziert werden können, hiess es weiter. Zudem habe die Polizei bei der Identifizierung der Opfer helfen können.

Das Chuv betreibt eines der beiden spezialisierten Zentren für schwere Verbrennungsopfer in der Schweiz. Das andere befindet sich am Universitätsspital Zürich, wo etwas über ein Dutzend Verletzte der Brandkatastrophe in einer Bar in Crans-Montana in der Silvesternacht betreut werden. (sda)
16:29
Pressekonferenz beendet
Keine weiteren Fragen: Die dritte Pressekonferenz zur Brandkatastrophe in Crans-Montana ist beendet! Die wichtigsten Erkenntnisse: Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren, als mögliche Brandursache gelten Wunderkerzen auf Champagner-Flaschen. Ob es Brandschutzkontrollen gegeben hat und ob die Einrichtung brandschutzkonform war, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Eine mögliche fahrlässige Tötung wird untersucht. Aktuell werden 40 Todesfälle und 119 Verletzte gezählt, die Zahlen können sich aber noch ändern. In den kommenden Tagen sollen bis zu 50 der verletzten Personen ins Ausland verlegt werden.
16:26
Starben Opfer auch nach dem Brand?
Polizeikommandant Gisler: «Ich kann darauf nicht antworten, da ich nicht alle Informationen habe. Ich kann aber bestätigen, dass es 40 Opfer gab und eine Mehrheit davon in der Bar gefunden wurden.»
16:23
Wie wird verhindert, dass das Betreiberpaar allenfalls ins Ausland flieht?
Generalstaatsanwältin Pilloud: «Wenn jemand als Zeuge vernommen wird, dann nehmen wir diese Person nicht in Haft. Wenn es ein Fluchtrisiko gibt, haben wir nur eine Möglichkeit, wenn diese Person in Haft ist. Es gibt bisher keine strafrechtliche Verantwortung, die hier vorliegt.»
16:21
Was sagen Sie zu den vielen Gaffern?
Generalstaatsanwältin Pilloud: «Gaffer gibt es immer. Ich habe aber nicht gehört, dass Einsatzkräfte behindert wurden. Es gab Leute, die draussen gefilmt haben. Das liegt aber in deren Eigenverantwortung und auch in der Verantwortung von uns allen.»
16:20
Wurde eine Brandschutzkontrolle durchgeführt?
Generalstaatsanwältin Pilloud: «Zum Brandschutz und den dazugehörigen Vorschriften können wir derzeit noch keine Antworten geben. Die Verantwortung liegt in der Verantwortung der Gemeinde. Wann die letzte Kontrolle stattgefunden hat, kann ich ihnen im Moment nicht sagen. Auch ob der Schaum an der Decke legal ist, kann ich ihnen nicht sagen.»
16:17
Waren die Wunderkerzen legal?
Generalstaatsanwältin Pilloud: «Diese Wunderkerzen kann man ganz normal im Supermarkt kaufen. Ob sie in einem geschlossenen Raum benutzt werden dürfen, wird die Untersuchung zeigen. Es wird dazu aber sicher eine Antwort geben.»
16:16
Gästezahl bleibt wohl unbekannt
Generalstaatsanwältin Beatrice Pilloud sagt über das Betreiberpaar der Bar: «Wir haben von ihnen Informationen eingeholt. Zur Anzahl der anwesenden Personen zum Zeitpunkt des Brandes kann ich bisher keine genaueren Angaben machen – vielleicht kann hier nie eine genaue Zahl bekannt gegeben werden. Die Hypothese der Wunderkerzen steht aktuell im Vordergrund.»
16:11
Hat es Brandschutzkontrollen gegeben?
Sicherheitsvorsteher Stéphane Ganzer: «In einem Restaurant oder einer Bar müssen die Kontrollen bezüglich des Eingangs jährlich geprüft werden. Die Gemeinde muss dies vornehmen und die Resultate dem Kanton melden. In diesem Fall hat die kantonale Feuerpolizei keine Informationen, ob bei einer solchen Kontrolle Mängel festgestellt wurden. Wir gehen aber davon aus, dass die Kontrollen durchgeführt wurden.

Zu den Ausgängen sagt Ganzer: «Es hat mehr als einen Notausgang gegeben. Die meisten Personen sind jedoch beim Hauptausgang rausgekommen. Stellen Sie sich vor, es gab Rauch, man konnte sich nicht mehr orientieren. Es gab ein Feuer, weshalb nicht alle den Notausgang finden konnten.»
16:10
War der Schaumstoff an der Decke zulässig?
Generalstaatsanwältin Pilloud : «Wir werden erst nach dem Ende der Ermittlungen sagen können, ob der Schaumstoff an der Decke konform war und ob es erlaubt ist, ihn an der Decke zu montieren. Ich bitte Sie: Bitte spekulieren Sie nicht. Wir werden ihnen so schnell wie möglich alle nötigen Informationen zur Verfügung stellen.»
16:05
Darum variieren die Zahlen der Verletzten noch
Generalstaatsanwältin Beatrice Pilloud erklärt, dass die Zahl der Verletzten derzeit noch variiert. Auch weil Menschen teils selbst in die Notaufnahme gegangen sind. «Die Zahlen, die wir heute hier präsentiert haben, sind diejenigen der Verletzten, die formal identifiziert werden konnten. Die Zahlen werden sich in den kommenden Stunden und Tagen noch entwickeln.» Abschliessend möchte ich mich für die Solidarität und die Unterstützung aller bedanken.

Jetzt beginnt die Fragerunde mit den Journalistinnen und Journalisten.
15:59
«Wir waren gut aufgestellt»
Eric Bonvin, Direktor der Spitäler Wallis, die zunächst den Grossteil der Verletzten aufgenommen haben, ist nun an der Reihe: «Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter teilen die tiefe Trauer, die bei den Angehörigen der Verletzten, aber auch bei den Verletzten selbst herrscht. Unser Spital ist stark betroffen, aber wir konnten die Versorgung stets aufrechterhalten. Das Spital in Sion ist spezialisiert auf Schwerverletzte, es war also genau der richtige Ort, um die zahlreichen Verletzten für die Erstversorgung hinzubringen. Das Drama hat zu einem Zeitpunkt mit vielen Besuchern im Wallis stattgefunden. Trotz der zahlreichen Touristen waren wir in der Neujahrsnacht gut aufgestellt.

Bonvin appeliert zudem an die Medien: «Wir sind aber in einer heiklen Situation: Die Familien haben Kontakt mit den Verletzten, doch im Spital muss es Ruhe geben, alles ist vertraulich. Ich bitte die Medien, die Privatsphäre der Patientinnen und Patienen zu respektieren. Denn einige haben versucht, in unser Spital einzudringen. Das geht natürlich nicht, wir müssen die Privatsphäre der Patientinnen einhalten.»
15:52
«Mehr Opfer als verfügbare Mittel»
Freddy-Michel Roten, Direktor der Walliser Rettungsorganisationen, bedankt sich bei allen Rettungskräften, die in der Neujahrsnacht im Einsatz gestanden haben und erläutert, wie der Einsatz abgelaufen sei. «Wir mussten auf das Dispositiv für gesundheitliche Grossereignisse zurückgreifen, da es mehr Opfer gab als verfügbare Mittel. Zunächst ging es darum, sich einen Überblick über den Unfallort zu verschaffen, dann gab es eine Triage, in der die Verletzten nach dem Schweregrad ihrer Verletzungen eingeteilt werden. Dann eine Triage, wohin die Verletzten verlegt werden sollen.» Viele Verletzte mussten intubiert und ins künstliche Koma versetzt werden, weshalb dies nicht ganz einfach gewesen sein. 13 Helikopter seien im Einsatz gewesen, nicht nur von der Rega und vom Kanton Wallis, sondern auch aus Frankreich und Italien. 150 Personen hätten sich an der Rettung beteiligt: «Nicht nur Ärzte und Sanitäter, sondern auch Psychologen und First-Responder.»

«Die Behandlung der Verbrennungen ist sehr komplex», sagt er zu den Verletzten. Für die Verlegungen brauche es enge Abstimmungen im Inland und mit dem europäischen Ausland. Bis Sonntag sind 50 Verlegungen vorgesehen, ein Teil geht in Nachbarländer, auch andere Länder hätten Kapazitäten angeboten.
15:45
«Betroffene Familien erhalten professionelle Betreuung»
Nun ergreift der Walliser Staatsrat Stéphane Ganzer das Wort: «Höchste Priorität für uns ist es, die betroffenen Familien zu begleiten. Wenn wir den Familien die Identifizierung ihrer Angehörigen mitteilen, sind sie in Betreuung von psychologischen Experten. Wir überbringen ihnen nicht nur die schwierigen Nachrichten, sondern sie werden von uns auch professionell unterstützt. Wir haben 40 Inspektoren und 30 Spezialisten, die sich um die Identifizierung der Opfer kümmern. Wir setzen alle uns zur Verfügung stehenden Mittel ein.»
15:41
Komplexes Prozedere zur Identifizierung der Toten
Pierre-Antoine Lengen, Chefinspektor der Walliser Kriminalpolizei, erklärt, wie genau die Identifizierung der Opfer abläuft und wie die Übergabe der Verstorbenen an die Familien läuft. Es gebe verschiedene Identifizierungsmerkmale, die eine Person auf sich getragen habe. Diese werden mit den Identifizierungsmerkmalen nach dem Tode verglichen und ein Dossier erstellt. Es werde also versucht, die Opfer anhand verschiedener Merkmale zu identifizieren. Am Ende müsse die Staatsanwaltschaft den Körper freigeben und die Rechtsmedizin muss den Tod einer Person offiziell feststellen. Das Prozedere habe oberste Priorität und sei sehr komplex. Man dürfe sich hier keine Fehler erlauben, er verstehe aber, dass es für viele nicht schnell genug gehe.
15:36
«Wir ermitteln in alle möglichen Richtungen»
Jetzt spricht Generalstaatsanwältin Beatrice Pilloud: «Wir verfolgen bei der Brandursache alle möglichen Richtungen. Wir gehen im Moment davon aus, dass das Feuer von Wunderkerzen auf Champagnerflaschen verursacht wurde. Die Decke wurde in Brand gesteckt und von dort breitete sich das Feuer schnell aus. Es gibt mehrere Videos, wir haben mehrere Personen dazu vernommen. Bei den Zeugenaussagen handelt es um diejenigen der beiden Barbetreiber sowie von Augenzeugen. Unsere Untersuchung wird sich auch mit den Umbauten in der Bar sowie den Materialien, die verwendet wurden, beschäftigen. Auch die Notausgänge, die maximal zulässige Personenanzahl und das verwendete Baumaterial werden untersucht. Anschliessend wird das forensische Institut der Universität Zürich die Ermittlungen aufnehmen.» Es werde zudem geprüft, ob eine strafrechtliche Untersuchung wegen fahrlässiger Tötung eingeleitet wird.
15:35
71 Schweizer unter den Verletzten
Unter den 113 Verletzten, die bis anhin identifiziert werden konnten, seien 71 Schweizer.
Zudem seien unter den hospitalisierten Verletzten 14 Franzosen, 11 Italiener, vier Serben und jeweils ein Belgier, ein Bosnier, ein Luxemburger, ein Pole und ein Portugiese.

14 Personen seien noch nicht identifiziert und entsprechend, weiss man auch noch nicht, von wo sie kommen.

Dies sagt der Polizei-Kommandant Frédéric Gisler. Weiter betont er, dass sich diese Zahlen in den nächsten Stunden und während der weiteren Identifikations-Prozesse noch ändern können. (nib)
15:31
113 von 119 Verletzten sind identifiziert
Polizei-Kommandant Frédéric Gisler übernimmt das Wort: «Natürlich ist das Wichtigste, dass die Angehörigen Wissen, ob ihre Liebesten noch am Leben sind.» Zu den Verletzten: «Es sind 119, 113 davon konnten identifiziert werden. Bei sechs Verletzten laufen die Abklärungen noch.» 71 Verletzte seien Schweizer Staatsbürger. Zu den Toten: «Es sind wie schon erwähnt 40 Todesopfer. Hier läuft die Identifizierung noch. Die formelle Identifizierung ist international standardisiert und das dauert seine Zeit.» Die Walliser Kantonspolizei möchte betonen, dass sie die Angehörigen so gut wie möglich unterstützen möchte. Jede Familie erhalte eine persönliche Unterstützungsperson, bis ihre Angehörigen identifiziert worden sind.
15:26
«Viele kämpfen noch um ihr Leben»
Reynard weiter: «Wir sehen, dass heute die Solidarität an oberster Stelle steht. Wir sind sprachlos. Mehr als 40 Todesopfer haben wir zu beklagen und noch kämpfen viele Personen um ihr Leben. Viele sind in kritschem Zustand. Ich danke allen Teams, die geholfen haben. Sie haben Grossartiges geleistet.» Reynard erklärt, dass nicht nur die Fahnen in Bern, sondern auch die Schweizerfahnen aller Botschaften der Eidgenossenschaft weltweit auf Halbmast gesetzt werden.
15:24
«Wir leisten das Maximum»
Der Walliser Staatsratspräsident Mathias Reynard wendet sich zunächst an die Angehörigen der Brandopfer. Er entschuldigt sich für die kaum auszuhaltende Zeit des Wartens und der Unklarheit. «Unsere Teams leisten seit dem Beginn das Maximum», betont der Regierungsrat. Reynard bedankt sich bei den Spitälern für die Aufnahme der zahlreichen Brandopfer. Besonders bedankt er sich auch bei den Spitälern im Ausland. Die Solidarität mit dem Wallis funktioniere.
15:20
Das Prozedere
Generalstaatsanwältin Beatrice Pilloud eröffnet die Medienkonferenz und erklärt das Prozedere. Sie führt aus, wer der Reihe nach über welche Angelegenheiten sprechen wird.
15:16
Die Medienkonferenz beginnt
Die Vertreterinnen und Vertreter der Walliser Behörden haben den Saal im Lycée-Collège des Creusets in Sion betreten und nehmen auf ihren Stühlen Platz. Es geht los!
15:13
Wer heute informieren wird
• Eric Bonvin, Direktor der Spitäler Wallis
• Mathias Reynard, Walliser Staatsratspräsident
• Beatrice Pilloud, Generalstaatsanwältin des Kantons Wallis
• Frédéric Gisler, Kommandant der Walliser Kantonspolizei
• Pierre-Antoine Lengen, Chefinspektor der Walliser Kriminalpolizei
• Stéphane Ganzer, Walliser Staatsrat und Sicherheitsvorsteher
• Freddy-Michel Roten, Direktor der Walliser Rettungsorganisationen
15:00
Medienkonferenz beginnt mit leichter Verspätung
Im Saal ist alles bereit. Die Plätze vor der Leinwand sind aber noch nicht besetzt. In einigen Minuten wird es aber wohl losgehen.
14:45
Medienkonferenz um 15 Uhr
Die Kantonspolizei Wallis und der Kanton Wallis haben für 15 Uhr zu einer dritten Medienkonferenz zum Brand in der Bar «Le Constellation» in Crans-Montana in der Neujahrsnacht geladen. Informiert wird über den aktuellen Stand und die Weiterverfolgung der Ermittlungen. Wir berichten hier live in Ticker und Stream. Zudem wird die Medienkonferenz auf SRF 1 live übertragen.
14:33
Schwerverletzte von Crans-Montana in Stuttgart und Tübingen
Drei der zahlreichen Brandopfer aus dem Schweizer Skiort Crans-Montana werden im südwestdeutschen Bundesland Baden-Württemberg behandelt. Ein Opfer kam in eine Stuttgarter Fachklinik, zwei Menschen wurden in Tübingen untergebracht.

«Seitens des Marienhospitals Stuttgart kann ich bestätigen, dass ein Patient aufgenommen wurde und in unserem Haus intensivmedizinisch versorgt wird», sagte eine Kliniksprecherin. Weitere Auskünfte wurden aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht erteilt.

Auch die BG Klinik Tübingen ist an der Versorgung der Verletzten beteiligt. «Aufgrund der besonderen Expertise in der Schwerbrandverletztenversorgung wurde die BG Klinik Tübingen in den internationalen Hilfseinsatz eingebunden. Zwei schwerverletzte Personen wurden zur Behandlung in unserer Klinik aufgenommen», sagte eine Sprecherin.

Die BG Klinik Tübingen sei auf die Versorgung einer grossen Anzahl von schwerverletzten Personen, die zeitgleich die Klinik erreichen, vorbereitet und halte für diesen Fall jederzeit umfassende Ressourcen bereit. (sda/dpa)
avatar
14:13 Uhr: Unispital zeigt Anteilnahme
von Kilian Marti
Vor dem Universitätsspital in Zürich liegen als Zeichen der Anteilnahme mit Crans Montana Rosen und ein Schild mit der Aufschrift: «Wir denken an euch».
14:12
Onkel von Golftalent dementiert Todes-Meldung
Der italienische Verband hatte gemeldet, dass ein 16-jähriges Golftalent unter den Todesopfern ist. Das postete er auf X. Der Onkel des Jugendlichen widerspricht: Der 16-Jährige gelte immer noch als vermisst und man warte auf eine DNA-Untersuchung, sagt er gegenüber der italienischen Zeitung «La Repubblica».
14:09
Italiens Aussenminister lobt Zusammenarbeit mit der Schweiz
Der italienische Aussenminister Antonio Tajani ist am Freitag ins Wallis gereist. Bei seiner Ankunft lobte er gemäss italienischen Agenturen die Zusammenarbeit mit den Schweizer Behörden nach der Katastrophe von Crans-Montana.

Er habe seit der Brandkatastrophe mehrmals mit Bundesrat Ignazio Cassis telefoniert. Beim Unglück in Crans-Montana dürften auch viele italienienische Staatsangehörige sein. Offizielle Zahlen lagen am Freitagmittag noch nicht vor.

Die italienische Nachrichtenagentur Ansa berichtete von vier teils jugendlichen Verletzten, die am Freitag in ein Krankenhaus in Mailand verlegt werden sollen. (sda)
14:04
Der Papst betet für die Opfer
Papst Leo XIV. betete am Freitag für die Opfer des tödlichen Brandes in einer Bar in Crans-Montana VS, wie vom Staatssekretär des Vatikans mitgeteilt wurde. Der Heilige Vater brachte den Familien der Opfer «sein Mitgefühl und seine Anteilnahme» zum Ausdruck. (sda)
14:03
Alle 22 Schwerverletzten im Spital Lausanne identifiziert
Alle 22 Schwerverletzten, die im Universitätsspital Lausanne, konnten identifiziert werden.
Dies sagt die Direktorin des CHUV, Claire Charmet, gegenüber des RTS.

Die Lage im Universitätsspital Lausanne sei unter Kontrolle und das Personal sei für die Patienten und deren Angehörige da.
Dennoch sei die Prognose für die Verletzten ungewiss, da sie alle schwer verbrannt sind.

Claire Charmet kündigt an, dass das Unispital Lausanne bis zum Ende des Wochenendes eine Bilanz ziehen wird. (nib)
13:39
Israel schickt Spezialisten nach Brandkatastrophe in die Schweiz
Ein Spezialisten-Team aus Israel soll die Schweizer Behörden bei der Identifizierung der Brandopfer von Crans-Montana unterstützen. Israel bot der Schweiz der der Bewältigung konkrete Hilfe an.

Das Team, welches zum israelischen roten Kreuz gehört, sei bereits am Donnerstag in Crans-Montana eingetroffen, meldete die italienische Nachrichtenagentur Adnkronos am Freitag. Die Einsatzkräfte seien auf die Identifizierung verkohlter Leichen spezialisiert.

Israels Präsident Isaac Herzog hob die Erfahrung des Landes auf dem Gebiet «der Lokalisierung und Identifizierung von Brandopfern sowie der Behandlung von Verbrennungsopfern bei Brandunfällen» hervor. (sda)
13:28
Foto zeigt Wunderkerzen auf Champagnerflaschen in der Bar
Ein Foto aus der Nacht vom 31.12.25 auf den 01.01.26 zeigt die Wunderkerzen, die mutmasslich das Feuer ausgelöst haben.
Das Bild, das in den sozialen Medien kursiert, zeigt eine Frau, die auf den Schultern eines Mannes sitzt, und Flaschen und die daran angebrachten Wunderkerzen trägt.
Der Mann hat eine Maske an, die Frau eine Art Motorradhelm, weshalb man nicht erkennt, wer sie sind.
Ob sie zum Personal der Bar gehören oder Gäste sind, ist nicht bekannt.

Das Foto zeigt mutmasslich die Party wenige Momente vor der Katastrophe, bei der die Decke der Bar Feuer gefangen hat. (nib)

12:54
Europarat setzt Schweizer Flagge auf Halbmast
Der Europarat in Strassburg hat als Geste der Solidarität und Trauer nach der Brandkatastrophe in Crans-Montana VS mit rund 40 Toten die Schweizer Flagge auf Halbmast gesetzt. Der Europarat schliesse sich der Schweiz im Gedenken an die Verstorbenen an und spreche allen Betroffenen sein tief empfundenes Beileid aus, teilte die internationale Organisation am Freitag mit.

«Unsere Gedanken sind bei den Opfern, ihren Angehörigen und der gesamten Schweizer Gemeinschaft in dieser schwierigen Zeit», hiess es in der Mitteilung der Organisation. «Der Europarat zollt auch den unermüdlichen Einsatzkräften und allen, die vor Ort den Opfern helfen und ihre Familien unterstützen, Anerkennung.» (sda)
12:39
Kanton Zürich zeigt Solidarität mit Opfern
Der Regierungsrat des Kantons Zürich hat in einer Medienmitteilung seine Solidarität mit den Opfern und Angehörigen des Brandes in Crans-Montana ausgedrückt.
Der Regierungsrat sei in Gedanken bei den Angehörigen und dankt allen involvierten Einsatzkräften für ihren Einsatz.

Derzeit befänden sich laut der Mitteilung 13 Schwerverletzte im Unispital Zürich, sowie vier schwer verletzte Kinder im Kinderspital Zürich in Behandlung.

Das Forensische Institut Zürich entsende im Auftrag der Walliser Staatsanwaltschaft Spezialisten nach Crans-Montana. Diese sollen die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache unterstützen. (nib)
12:30
Rechtsanwalt fordert Hilfe des Bundes für Crans-Montana-Opfer
Der Berner Rechtsanwalt Rolf Steinegger fordert vom Bund die Einrichtung eines Hilfepools für die Opfer und ihre Angehörigen von Crans-Montana. Sie sollen rasch und unbürokratisch finanzielle Hilfe erhalten.

Ausserdem sei eine Task Force des Bundes angesagt, schrieb Steinegger am Freitag in einem Communiqué. Dieser sollen Spezialisten angehören, die in der Abwicklung von Massenschäden Erfahrung hätten.

Die Arbeiten des Bundes sollen sich an den festgelegten Regeln von 1998 orientieren. Damals verabschiedete die Eidgenossenschaft die sogenannte Luxor-Vereinbarung mit dem Ziel, jahrelange gerichtliche Auseinandersetzungen zu vermeiden, die das Leid vieler Opfer verstärken könnte. Es ging darum, rasche Hilfe und Entschädigung der Opfer sicherzustellen. (sda)
avatar
12:16 Uhr: Touristin: «Wir gehen heute trotzdem noch auf die Piste»
von Hanna Hubacher
Im Dorf Crans-Montana sind neben den Medienschaffenden jetzt vor allem noch Touristinnen und Touristen unterwegs, Menschen mit Skiausrüstung gehen durch den Ort. Zwei Touristinnen aus Italien in Skianzügen sagen zu watson, dass sie trotz der Katastrophe beschlossen hätten, zu bleiben. «Wir waren an Silvester im Chalet und haben erst am Tag darauf erfahren, was passiert ist.» Und weiter: «Die Stimmung ist sehr bedrückt, viele Menschen bleiben zuhause, uns ist definitiv nicht mehr nach Feiern zumute.» Sie würden nun aber trotzdem noch auf die Piste gehen.
12:01
SP sagt Jahresauftakt-Apéro ab
Die SP Schweiz hätte am Montag, 5. Januar 2026, ihren Jahresauftakt-Apéro durchgeführt. Dieser sei nun «in Anbetracht des tragischen Unglücks, das sich in Crans-Montana abgespielt hat», abgesagt. Die Partei spricht den Angehörigen der Opfer ihr Mitgefühl aus und dankt gleichzeitig Einsatzkräften und Gesundheitspersonal für die pausenlose Arbeit. Ein Ersatzdatum für den Apéro steht noch nicht fest.
11:22
14 Verletzte aus Crans-Montana werden nach Polen verlegt
Nach der Brandkatastrophe von Crans-Montana werden 14 Verletzte nach Polen verlegt. Auf Ersuchen der Schweiz sei Polen bereit, die Menschen in polnischen Spitälern zu behandeln, gab Regierungschef Donald Tusk am Freitag im Kurznachrichtendienst X bekannt.

Den Familien und Freunden der Opfer sprach er sein Beileid aus. Zugleich sicherte er die Solidarität Polens zu.

Weitere drei Verletzte wurden nach Frankreich verlegt, in Spitäler in Lyon und Paris. Darunter sind laut französischen Angaben zwei Franzosen und ein Schweizer.

«Das Gesundheitsministerium hat 19 Betten bereitgestellt, 15 für Erwachsene und 4 für Kinder, um auf Anfrage der Schweizer Behörden Verletzte aufnehmen zu können», sagte ein Sprecher gegenüber France Info TV. (sda/ansa)
11:16
Fussball-Klub bangt um Junioren
Ein Fussball-Klub ist von der Tragödie direkt betroffen. In Lutry herrscht Trauer und Ungewissheit, wie «Blick» berichtet. Mehrere junge Spieler galten am frühen Freitagmorgen weiterhin als vermisst. Die Nachwuchs-Equipe unternahm einen Team-Ausflug in den Walliser Nobelort.
Nach Informationen der Zeitung befanden sich mehrere Mitglieder der Junioren-B-Mannschaft im Alter von 16 bis 18 Jahren im Innern der Bar. «Unser Klub und unser Dorf sind von diesem Drama schwer betroffen», sagte ein Vertreter des Sportvereins. (sda)
10:49
Waadtländer Regierung setzt Flaggen auf Halbmast
Die Waadtländer Regierung setzt nach der Brandkatastrophe von Crans-Montana ihre Flaggen als Zeichen der Solidarität während fünf Tagen auf Halbmast. Damit folgt die Kantonsregierung dem Bund, dessen Flaggen bereits auf Halbmast gehisst sind.

Die Aktion folge als «Zeichen der Trauer und Solidarität», schrieb die Waadtländer Regierung am Freitag in einer Mitteilung. Sie forderte auch die Gemeinden im Kanton dazu auf, es ihr gleich zu tun.

Bis und mit 6. Januar stehen die Flaggen nun auf Halbmast. Ebenso diejenigen am Bundeshaus. Bundespräsident Guy Parmelin kündigte die Aktion bereits am Donnerstag an. Das Drama von Crans-Montana dürfe die Schweizer Werte nicht erschüttern. Die Schweiz sei traurig, aber in den Herzen vereint, im Schmerz und in der Unterstützung, sagte er. (sda)
avatar
10:05 Uhr: Viele Medienschaffende vor Ort
von Hanna Hubacher
Nach der Brandkatastrophe in Crans-Montana ist das Medieninteresse gross. Internationale Journalistinnen und Journalisten machen Einschaltungen vor dem Lokal «Le Constellation», überall im Dorf finden Interviews statt, man hört Italienisch, Englisch, Niederländisch.
9:47
Französische Politikerin Marine Le Pen drückt Beleid aus
Die französische abgeordnete Politikerin Marine Le Pen hat über die Social-Media-Plattform X ihr Beileid für alle Familien empfundenes Beileid mit den Familien der Opfer des Brandes.
Sie schreibt: «Ich spreche dem Schweizer Volk in dieser tragischen Situation mein aufrichtiges Mitgefühl aus.» (nib)

9:39
Italienisches Golftalent ist erstes identifiziertes Opfer
Unter den Opfern des Infernos in der «Le Constellation» Bar in Crans-Montana ist laut Angaben der italienischen Behörden ein 16-Jähriger.

Emanuele Galeppini war ein italienisches Golftalent. Der Golfverband bestätigte seinen Tod in den sozialen Medien.
In einer entsprechenden Medienmitteilung drücken sie ihre Trauer aus und schreiben, dass sie in Gedanken bei der Familie des 16-Jährigen seien.
Weiter schreibt der Verband: «Emanuele, du wirst für immer in unseren Herzen bleiben.» (nib)

9:15
Fussball-Nachwuchstalent unter den Brandopfern
Laut einem Communiqué des FC Metz, einem Fussballverein aus der Stadt Metz im Nordosten Frankreichs, sei einer der Spieler unter den Brandopfern.
Der 19-jährige Nachwuchsspieler habe in dem Club in Crans-Montana ins Neue Jahr gefeiert.

Der Spieler sei schwer verletzt in ein Spital in Frankfurt gebracht worden.
Laut dem FC Metz sei es zu früh für eine Diagnose, der junge Mann habe jedoch keine lebenserhaltenden Massnahmen benötigt. Mittlerweile sei er auf eine Verbrennungsstation verlegt worden. (nib)

9:04
Situation in den Spitälern weiterhin angespannt
Die Identifizierung der Opfer von Crans-Montana dürfte noch einige Zeit beanspruchen, erklärte der walliser Regierungspräsident am Freitagmorgen. Mathias Reynard betonte, dass die Situation in den Spitälern weiterhin sehr angespannt sei.
Nach der Brandkatastrophe in Crans-Montana befinden sich 80 bis 100 Verletzte weiterhin in kritischem Zustand.

«Einige Personen, die eigentlich frei gehabt hätten, sind zur Arbeit gekommen, um ihre Kolleginnen und Kollegen zu unterstützen», sagte er. Zudem laufen Gespräche über den Transfer von Fachkompetenzen im medizinischen Bereich. Dabei geht es insbesondere um französische Spezialisten für Schwerbrandverletzte, die ins Wallis kommen könnten.

Zu den Ursachen des Dramas wollte Reynard keine weiteren Angaben machen. Er erklärte jedoch, dass die ersten Hinweise - insbesondere auf eine rasche, allgemeine Brandausbreitung - bestätigt seien. Eine neue Opferbilanz wurde nicht bekannt gegeben. (sda)
7:53
Genaue Opferzahl weiterhin unbekannt
Die Identifizierung der rund 40 Todesopfer dauere noch immer an, sagte ein Polizeisprecher am Freitagmorgen. Diese gestaltet sich aus diversen Gründen schwierig, mehr zu diesen findest du hier.

Die Arbeit ziehe sich möglicherweise über Tage hin, sagte der Sprecher zu Keystone-SDA. Es sei eine sehr schwere Arbeit, angesichts der vielen Todesopfer, betonte er. Im Fokus stünden dabei die Familien. «Wir wollen so schnell wie möglich vorwärts machen», so der Sprecher weiter. «Damit die Zeit des Wartens für die Familien so schnell wie möglich vorbei ist.»

In der Zwischenzeit stünden die Behörden in engem Kontakt mit ihnen. Des Weiteres werden sie psychologisch betreut. Die genaue Anzahl der Opfer konnte auch am Freitagmorgen noch nicht abschliessend genannt werden. (sda/con)
7:02
Instagram-Account zur Suche nach den Opfern erstellt
Die Identifikation der Opfer gestaltet sich aus verschiedenen Gründen schwierig. Mehr dazu liest du hier. Aus diesem Grund wurde auf Instagram ein temporärer Account eingerichtet, der die Suche nach Betroffenen via Social Media erleichtern soll. Angehörige können dort Hinweise zu den Vermissten abgeben. Der Account wird laut Angaben der Betreiber geschlossen, sobald alle Vermissten identifiziert wurden.

Hier geht es zum Account.

(con)
5:43
Neue Bilder zeigen Ausbruch von Feuer und brennende Decke
Ein neues Video, das in den sozialen Medien kursiert, zeigt den Keller der Bar in Crans-Montana unmittelbar nach Ausbruch des Brandes. Es ist zu sehen, wie sich das Feuer an der Decke ausbreitet.

Eine weitere Aufnahme zeigt, wie eine Person Flaschen mit Wunderkerzen auf den Schultern einer anderen in die Höhe hält. Dabei entzündete sich mutmasslich ein Teil der Decke.



Unbestätigten Medienberichten zufolge handelt es sich beim Material, das Feuer fing, um Schallisolierungen. Die Ermittlungen zur genauen Ursache des Brandes laufen, die Behörden verfolgen laut der Walliser Generalstaatsanwältin Béatrice Pilloud «mehrere Hypothesen».

Weitere Videos auf Social Media zeigen, wie Gäste nach dem Ausbruch des Vollbrands aus dem Lokal zu entkommen versuchen. Aus Pietätsgründen zeigen wir diese Ausschnitte auf watson nicht.
(con)
22:18
Frankreich nimmt wie Italien verletzte Staatsangehörige auf
Der französische Präsident Emmanuel Macron hat auf der Plattform X angekündigt, dass Frankreich Verletzte des Brandunglücks in der Schweiz in seinen Spitälern aufnimmt. Macron drückte die Solidarität Frankreichs mit der Schweiz aus und dankte den mobilisierten Einsatzkräften. Das französische Gesundheitsministerium organisiert laut eigenen Angaben die Verlegung von Verletzten, insbesondere von Personen mit schweren Verbrennungen. Die genaue Anzahl der in Frankreich aufgenommenen Patienten und die Spitäler wurden aus Gründen des Arztgeheimnisses nicht bekannt gegeben. Unter den Verletzten befinden sich laut dem französischen Aussenministerium mindestens sechs französische Staatsbürger. (lyn)
21:59
Italien und Frankreich machen Angaben zu betroffenen Staatsangehörigen
Der italienische Aussenminister Antonio Tajani kündigte laut mehreren italienischen Medien und Nachrichtenagenturen an, am Freitag Crans-Montana besuchen zu wollen. Der TV-Station «Rete 4» sagte er, zwischen zwölf und fünfzehn italienische Staatsangehörige seien hospitalisiert worden und etwa gleich viele Personen gälten noch als vermisst.

Das französische Aussenministerium gab bekannt, mindestens sechs Staatsangehörige seien verletzt worden und acht Französinnen oder Franzosen seien «noch nicht lokalisiert». (sda)
avatar
«Es ist unbeschreiblich»
von Hanna Hubacher
Der Platz, auf dem sich am Donnerstagabend viele Menschen versammelt haben, hat sich um 21 Uhr fast geleert.

Noch immer stehen Menschen in kleinen Gruppen zusammen, einige schweigen, andere sprechen leise miteinander über das Geschehene. Viele weinen. Immer wieder kommen Gruppen von jungen Menschen auf den Platz, um Blumen abzulegen. Ein junger Mann, der in der Nacht vor Ort war, sagt zu watson: «Es ist unbeschreiblich.»
21:08
EU aktiviert Katastrophenschutzmechanismus für die Schweiz
Die Europäische Kommission teilte am Donnerstagabend mit, sie stehe in Kontakt mit den Schweizer Behörden, um medizinische Hilfe zu leisten. «Ich bin zutiefst betrübt über den Brand, der in Crans-Montana ausgebrochen ist. Meine Gedanken sind bei den Opfern, ihren Familien und allen Betroffenen», schrieb die Präsidentin der EU-Kommission, Ursula von der Leyen.

Sie erklärte zudem, dass ihre Dienste mit der Schweiz in Kontakt stünden, nachdem diese den EU-Katastrophenschutzmechanismus aktiviert habe. Dieses System ermöglicht es Ländern weltweit, Unterstützung aus Brüssel anzufordern, wenn ihre eigenen Reaktionskapazitäten durch eine Notlage überfordert sind. Dies geht aus Berichten der RTS hervor. (lyn)
avatar
21:02 Uhr: Spontane Andacht am Unglücksort
von Hanna Hubacher
Auf der Strasse vor der Bar «Le Constellation», wo sich das Unglück ereignet hat, versammeln sich am Donnerstagabend viele Menschen, um der Opfer zu gedenken. Es ist still, Menschen umarmen sich, zünden Kerzen an und legen Blumen ab. Es sind viele junge Menschen vor Ort.
20:13
SRF verzichtet in Tagesschau auf Silversterrückblick
Normalerweise teilt die Tagesschau am 1. Januar Szenen von Silvesterfeierlichkeiten aus der ganzen Welt, heute, am Tag der Brandkatastrophe in Crans-Montana, verzichtet sie «aus Pietätsgründen» darauf. (lyn)
20:09
Familien suchen in Spitälern der Schweiz nach Angehörigen
Das SRF war vor Ort im Universitätsspital Zürich, wo derzeit 15 der sehr, schwerverletzten Brandopfern behandelt werden, und berichtete in der Tagesschau von Angehörigen, vorwiegend Eltern, die laufend nach Zürich kommen, auf Suche nach ihren Kindern, nachdem sie diese in anderen Spitälern nicht vorgefunden haben. Viele Familien würden noch immer nicht wissen, ob ihre Angehörigen verletzt oder verstorben seien, hiess es. Die Identifikation der Opfer sei laut SRF sehr schwierig, da Merkmale wie Tattoos in vielen Fällen nicht mehr zu erkennen seien. Der Pressesprecher der Universitätsspitals Zürich, Marcel Schlatter, sprach von «dramatischen Stunden». (lyn)
20:06
Generalstaatsanwältin Pilloud: Identifikation der Opfer hat oberste Priorität
Generalstaatsanwältin Beatrice Pilloud zum Stand der Ermittlungen.
20:03
Helikopter bringen Patienten in Mailänder Spital
Laut der italienische Nachrichtenagentur Ansa ist ein Helikopter kurz vor 19 Uhr mit einem italienischen Brandopfer im Mailänder Niguarda-Spital gelandet. Der Zustand der Person sei ernst, sie sei aber transportfähig gewesen.

In Kürze würden zwei weitere italienische Verletzte im Spital mit Verbrennungszentrum erwartet. Die drei Personen seien intubiert und hätten Verbrennungen, die 30 bis 40 Prozent des Körpers betreffen würden. Die Verletzten seien jung. (lyn)
19:36
Walliser Regierungspräsident: «Grosse Solidarität»
Der Walliser Regierungspräsident Mathias Reynard gibt an der Medienkonferenz Auskunft über den Zustand der Opfer und erzählt von grosser Solidarität, die über die Gemeinde-, Kantons- und sogar Landesgrenze reiche.
18:50
Gedenkmesse in der katholischen Kirche von Montana
Rund 400 Gläubige nehmen an der Neujahrsmesse in der katholischen Kirche von Montana teil, um den Opfern der Brandkatastrophe von Crans-Montana zu gedenken.

Die Zeremonie in der Kirche dieser Ortschaft leitete der Bischof von Sitten VS, Jean-Marie Lovey, wie ein Fotograf der Nachrichtenagentur Keystone-SDA berichtete.

Bereits am Nachmittag hatte die Diözese Sitten in einer Mitteilung erklärt, sie habe «mit Erschütterung» vom Drama in Crans-Montana Kenntnis genommen und «ihre Sorge, Nähe und ihr Mitgefühl für alle Opfer, ihre Angehörigen und Familien» zum Ausdruck gebracht.

Sie bekundete auch «ihre Unterstützung und Dankbarkeit gegenüber allen Personen, die sich auf unterschiedliche Weise für die Opfer eingesetzt haben, vor Ort oder in den verschiedenen Spitälern - als Pflegepersonal oder als Polizei-, Zivil- und Justizbehörden». (sda/cmu)