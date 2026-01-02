Auch Schweizer Brandopfer kommen in ausländische Spitäler

Freddy-Michel Roten, Direktor der Walliser Rettungsorganisationen, bedankt sich bei allen Rettungskräften, die in der Neujahrsnacht im Einsatz gestanden haben und erläutert, wie der Einsatz abgelaufen sei. «Wir mussten auf das Dispositiv für gesundheitliche Grossereignisse zurückgreifen, da es mehr Opfer gab als verfügbare Mittel. Zunächst ging es darum, sich einen Überblick über den Unfallort zu verschaffen, dann gab es eine Triage, in der die Verletzten nach dem Schweregrad ihrer Verletzungen eingeteilt werden. Dann eine Triage, wohin die Verletzten verlegt werden sollen.» Viele Verletzte mussten intubiert und ins künstliche Koma versetzt werden, weshalb dies nicht ganz einfach gewesen sein. 13 Helikopter seien im Einsatz gewesen, nicht nur von der Rega und vom Kanton Wallis, sondern auch aus Frankreich und Italien. 150 Personen hätten sich an der Rettung beteiligt: «Nicht nur Ärzte und Sanitäter, sondern auch Psychologen und First-Responder.»



«Die Behandlung der Verbrennungen ist sehr komplex», sagt er zu den Verletzten. Für die Verlegungen brauche es enge Abstimmungen im Inland und mit dem europäischen Ausland. Bis Sonntag sind 50 Verlegungen vorgesehen, ein Teil geht in Nachbarländer, auch andere Länder hätten Kapazitäten angeboten.