SRF-Korrespondent Roger Aebli muss zwei Mal Schaltung unterbrechen

Roger Aebli musste am Sonntag seine Ausführungen erneut abbrechen.Video: watson

«Faden verloren»: SRF-Korrespondent muss gleich zwei Mal Schaltung unterbrechen

04.01.2026, 21:0904.01.2026, 21:09

Gleich zwei Mal musste das SRF dieses Wochenende eine Schaltung nach New York abbrechen. Korrespondent Roger Aebli war nicht in der Lage, seine Ausführungen zu Venezuela zu Ende zu führen.

«Ich bin kurz vor dem Nervenzusammenbruch», sagte Aebli am Samstagmittag zu Moderator Florian Inhauser. Er habe kaum geschlafen, was er Inhauser vor der Sendung geschrieben habe. «Ich weiss nicht, was gerade passiert», so Aebli, worauf Inhauser die Schaltung unterbrach. «Da ist jemand ganz offensichtlich überarbeitet», sagte Inhauser. «Das kann mal passieren, in Zeiten, in denen sich die Ereignisse überschlagen.»

Die Schaltung von Samstag:

Video: watson/SRF

Gegenüber den Tamedia-Zeitungen teilte Stefan Reinhart, Leiter der Auslandkorrespondentinnen und -korrespondenten von SRF, danach mit, dass Aebli kurz vor der Sendung einen Migräneanfall erlitten habe. Deshalb habe er sich nicht ausreichend konzentrieren können. Am Sonntagmorgen hiess es seitens des SRF, dass es Aebli wieder gut gehe und er einsatzbereit sei.

Erneuter Vorfall

Bei der Sendung «SRF News Spezial» am Mittag erledigte Aebli seine Aufgabe souverän. Doch bei der Hauptausgabe der Tagesschau am Abend ging die Schaltung erneut schief. «Entschuldigung, jetzt habe ich ganz kurz den Faden verloren», sagte Aebli, als er über die Übergangsregierung in Venezuela sprach.

Die Schaltung von Sonntag:

Video: watson

Kurz darauf wurde klar, dass Aebli den Faden nicht wieder finden würde. Inhauser brach die Schaltung nach New York ab und gab weiter zur Lateinamerika-Korrespondentin Karen Naundorf. (cma)

Leo L.
04.01.2026 21:18registriert März 2019
Es geht ihm offensichtlich gar nicht gut und ich wünsche ihm, dass er sich ausruhen und erholen kann. So was ist schon privat und m Arbeitsplatz unangenehm, und bei uns halten keine Kameras drauf wenn wir mal in eine solche Situation geraten. Ich hoffe, er hat die Unterstützung seines Arbeitsgebers und wünsche ihm gute Erholung.
Chillbärt
04.01.2026 21:18registriert Juli 2022
Gute Besserung an Aebli 💛
tempolibero
04.01.2026 21:29registriert August 2018
Er hat mir sehr leid getan, habe es auch gesehen. Ich hoffe, das ist nur aus einer blöden Eigendynamik entstanden (vor Aufregung, da alle Medien darüber geschrieben haben..) ich wünsche gute Erholung! Er ist super sympathisch, wäre schade!!
