Diese 12 Videos und Bilder zeigen eindrücklich, was gerade in Beirut passiert

Mehr zur Eskalation am Donnerstag, 14. Oktober 2021, in Beirut: Werbung Feuergefechte bei Protesten in Beirut – mindestens sechs Tote

Der Streit um die schleppende Aufarbeitung zur Explosion von Beirut ist am Donnerstag, 14. Oktober 2021, in der libanesischen Hauptstadt auf tödliche Weise eskaliert: Bei einem Protest kam es zu den schwersten Feuergefechten auf offener Strasse seit Jahrzehnten.

Mindestens sechs Menschen wurden Innenminister Bassam Maulawi zufolge getötet, 30 weitere laut Rotem Kreuz verletzt.

Einige Libanesen und Libanesinnen fühlten sich an den Bürgerkrieg von 1975 bis 1990 erinnert. Damals führten unter anderem christliche und muslimische Milizen im Libanon Krieg. Die Bilder, die von den Strassengefechten in den sozialen Medien geteilt werden, sind verstörend:

Auch diese Häuserzeile im Viertel Tayouneh bei Beirut wurde vom Kugelhagel getroffen. Bild: keystone

Ein libanesischer Soldat der Spezialeinheiten bezieht Stellung, während er seinen Kameraden die Position eines Scharfschützen der schiitischen Gruppe zeigt, der das christliche Viertel Ain el-Remaneh in Beirut beschoss. Bild: keystone

Die Bilder und Videos, die unter #beirutclashes geteilt werden, zeigen teilweise rohe Gewalt. Aber hinter diesen Bildern und Videos verbergen sich alte konfessionelle Gräben, die gerade wieder aufbrechen – Christen gegen Muslime, politische Rivalitäten sowie die weltweit schwerste Wirtschaftskrise.

All dies raubt den Menschen im Libanon zurzeit jede Lebensgrundlage: Laut den Vereinten Nationen leben mittlerweile vier von fünf Libanesen unter der Armutsgrenze. Darum ist es für viele aktuell fast unmöglich, selbst das Nötigste zu besorgen: ihr täglich Brot. Gleichzeitig ist die staatliche Stromversorgung rund 22 Stunden am Tag unterbrochen, was die Preise von Lebensmitteln und Gütern weiter in die Höhe treibt, da die Hersteller extra Generatoren betreiben müssen. Und das Benzin für die Generatoren ist knapp – und wird immer teurer, da die libanesischen Zentralbank die Subventionen gekürzt hat.

(yam/sda/dpa)