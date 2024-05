Bild: keystone

Nach Angriff auf deutschen Politiker weitere Verdächtige ermittelt

Mehr «International»

Nach dem Angriff auf den deutschen Europaabgeordneten Matthias Ecke (SPD) in Dresden sind drei weitere Tatverdächtige ermittelt worden. Die Wohnungen der Beschuldigten im Alter von 17 und 18 Jahren seien am Sonntag durchsucht worden, teilte das Landeskriminalamt am Montag in Dresden mit.

Ecke ist sächsischer SPD-Spitzenkandidat für die Wahl zum EU-Parlament am 9. Juni. Der 41-Jährige war am Freitagabend attackiert worden. Er habe einen Bruch des Jochbeins und der Augenhöhle sowie Hämatome im Gesicht erlitten, sagte Sachsens SPD-Chef Henning Homann am Sonntagnachmittag. Ecke sei am Sonntag operiert worden, es gehe ihm den Umständen entsprechend gut.

Nach der Attacke hatte sich bereits ein 17-Jähriger der Polizei gestellt. (sda/dpa)