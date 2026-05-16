Racing Santander steht als erster Aufsteiger in die La Liga fest. Zwei Runden vor Saisonende kann das Team aus Nordspanien nicht mehr von den ersten beiden Tabellenplätzen verdrängt werden.
Für Santander ist es die Rückkehr nach langer Abwesenheit. 2012 stieg der Klub aus der La Liga ab und wurde ein Jahr später direkt in die dritte Liga durchgereicht. Nun kehrt der Verein, der 1929 zu den Gründungsmitgliedern der spanischen Liga gehörte, in die höchste Spielklasse zurück. (abu/sda)
Für Santander ist es die Rückkehr nach langer Abwesenheit. 2012 stieg der Klub aus der La Liga ab und wurde ein Jahr später direkt in die dritte Liga durchgereicht. Nun kehrt der Verein, der 1929 zu den Gründungsmitgliedern der spanischen Liga gehörte, in die höchste Spielklasse zurück. (abu/sda)