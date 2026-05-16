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Sportnews-Ticker: YB-Frauen folgen Servette in den Playoff-Final

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YB-Frauen folgen Servette in den Playoff-Final +++ Santander steigt in Spanien auf

Die wichtigsten Kurznachrichten aus der weiten Welt des Sports.
16.05.2026, 20:4816.05.2026, 20:48
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Racing Santander steigt in die La Liga auf
Racing Santander steht als erster Aufsteiger in die La Liga fest. Zwei Runden vor Saisonende kann das Team aus Nordspanien nicht mehr von den ersten beiden Tabellenplätzen verdrängt werden.

Für Santander ist es die Rückkehr nach langer Abwesenheit. 2012 stieg der Klub aus der La Liga ab und wurde ein Jahr später direkt in die dritte Liga durchgereicht. Nun kehrt der Verein, der 1929 zu den Gründungsmitgliedern der spanischen Liga gehörte, in die höchste Spielklasse zurück. (abu/sda)

WM-Silber für Kite-Surfer Stragiotti und Bronze für Elena Lengwiler
Schöner Erfolg für Gian Stragiotti an der WM im Kitesurfen vor Viana do Castelo in Portugal: Der 18-jährige Zürcher gewann in der olympischen Disziplin Formula Kite die Silbermedaille. Elena Lengwiler gewinnt an der WM im Kitesurf die Bronze-Medaille. (car/sda)


Staudenmann mit Premierensieg
Fabian Staudenmann feierte am Samstag in Ipsach eine Premiere. Im siebten Anlauf gewann der 26-jährige Berner zum ersten Mal das Seeländische Schwingfest. Im Schlussgang bezwang er den Emmentaler Überraschungsmann Jonas Wüthrich. Nach dreieinhalb Minuten setzte Staudenmann zum entscheidenden Wurf.

Für den 25-jährigen Wüthrich wäre es der erste Kranzfestsieg gewesen, während der eineinhalb Jahre ältere Staudenmann nun bei 21 steht. (abu/sda)

Nächster Titel für Manchester City
Bei seiner vierten Finalteilnahme in Folge gewinnt Manchester City zum zweiten Mal den FA Cup. Das Team von Trainer Pep Guardiola setzt sich gegen Chelsea 1:0 durch. Den einzigen Treffer der Partie erzielte Antoine Semenyo auf kunstvolle Weise: Nach einem Pass von Erling Haaland lenkte der 26-jährige Ghanaer den Ball per Hacke ins Tor. Damit feierte der Klub seinen insgesamt achten FA-Cup-Titel.

Für City ist es der zweite Titel in dieser Saison, nachdem das Team zuvor schon den Ligacup mit einem 2:0 gegen Arsenal gewonnen hatte. Auch das Triple ist weiterhin möglich: In der Liga liegt Manchester City zwei Runden vor Schluss nur zwei Punkte hinter Arsenal. (abu/sda)


Alternate angles of Antoine Semenyo goal 72'
by
u/FM_highlights in
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Fabio Christen stürzt und Narvaez mit dem zweiten Etappensieg
Jhonatan Narvaez doppelt am Giro d'Italia nach. Der Ecuadorianer gewinnt nach der 4. auch die 8. Etappe.

Im Schweizer Lager wurde die Etappe durch die Abruzzen und Marken vom Ausstieg des Aargauers Fabio Christen geprägt. Der Fahrer des Schweizer Teams Q36.5 Pro Cycling Team stürzte zu Beginn des Teilstücks und musste die Rundfahrt aufgeben.


Sinner baut Rekord weiter aus
Jannik Sinner ist weiter nicht zu stoppen. Nach einem Dreisatz-Sieg gegen Daniil Medwedew steht die Weltnummer 1 im Final des Masters-1000-Turniers in Rom.

Mit seinem 33. Sieg in Folge baute Jannik Sinner seinen Masters-1000-Rekord weiter aus. Im Final am Sonntag ist der Italiener beim Heimturnier in Rom auch gegen den Norweger Casper Ruud klarer Favorit. Es wäre sein sechster Titel in Folge auf dieser Stufe. (car/sda)


Alex Marquez Sprintsieger in Barcelona
Alex Marquez gewinnt den Sprint beim Grand Prix von Katalonien in Montmeló.

In Abwesenheit seines verletzt ausfallenden Bruders Marc Marquez setzte sich der Spanier auf der Strecke nordöstlich von Barcelona hauchdünn vor Landsmann Pedro Acosta auf KTM durch. Am Ende trennten die beiden nur 41 Tausendstel. Der 3. Platz ging an den Italiener Fabio Di Giannantonio, der wie Marquez auf einer Ducati fährt.

Aprilia erlebte derweil ein Rennen zum Vergessen. Während Jorge Martin stürzte, musste sich WM-Leader Marco Bezzecchi mit Platz 9 begnügen. (car/sda)


Jason Joseph misslingt Auftakt in Schanghai
Jason Joseph glückte der Saisonauftakt beim Diamond-League-Meeting in Schanghai nicht nach Wunsch. Der Basler belegte über 110 m Hürden Platz 7 in 13,51 Sekunden.

Der WM-Finalist konnte ab Mitte des Rennens nicht wie gewohnt Plätze gutmachen. Der Lauf sah zwar technisch sauber aus, aber sehr schnell war er nicht. Kommenden Samstag in Xiamen bietet sich bereits die Gelegenheit zur Verbesserung.

Das Rennen gewann Jamal Britt in Josephs Schweizer Rekordzeit von 13,07 Sekunden. Der Amerikaner setzte sich überraschend gegen den Landsmann und Weltmeister Cordell Tinch durch. (sda)


San Antonio Spurs stehen im NBA-Halbfinal
Die Spurs um Victor Wembanyama stehen in den NBA-Halbfinals. San Antonio besiegte in der Nacht auf Samstag die Minnesota Timberwolves 139:109 und gewann die Best-of-7-Serie 4:2.

Nach sechs Meisterschaften ohne Playoffs erlebt San Antonio dank einer jungen Generation einen spektakulären Aufschwung mit dem ersten Halbfinal seit 2017. Hinter ihrem riesigen Juwel, dem Franzosen Wembanyama (2,24 m), können die Texaner unter anderen auf De'Aaron Fox (21 Punkte am Freitag), aber auch auf Stephon Castle (32 Punkte) und Dylan Harper (15 Punkte) sowie weitere junge Talente zählen.

Der nächste Gegner heisst ab Montag Oklahoma City. Wembanyama, der mit 22 Jahren seine ersten Playoffs bestreitet, trifft somit auf den aktuellen MVP Shai Gilgeous-Alexander. Die beiden Mannschaften gehören der Western Conference an.

Im Osten wird ein siebtes Spiel nötig sein, um zwischen den Detroit Pistons und den Cleveland Cavaliers den Sieger zu ermitteln. Nach drei Niederlagen in Folge setzte sich Detroit in Spiel 6 mit 115:94 Punkten in Cleveland durch und bleibt damit im Rennen. Beide Teams hatten bereits ein Spiel 7 benötigt, um ihre erste Runde zu beenden. Der Sieger dieser Serie trifft im Finale der Eastern Conference auf die New York Knicks. (sda/afp)

Golf: Smalley und McNealy in Führung – Scheffler in Lauerstellung
Die beiden Amerikaner Alex Smalley und Maverick McNealy übernahmen am zweiten Tag der PGA-Championship die Führung mit jeweils 136 Schlägen.

Der Weltranglistenerste und Titelverteidiger Scottie Scheffler spielte eine 71er-Runde, nachdem er das Major-Turnier mit 67 Zählern eröffnet hatte. Der Amerikaner liegt nach Halbzeit mit 138 Schlägen auf dem geteilten Platz 9 in Lauerstellung.

Nordirlands Masters-Sieger Rory McIlroy verbesserte sich nach seinem Fehlstart dank einer starken 67er-Runde mit nun 141 Schlägen auf den geteilten 30. Rang.

Die 108. PGA Championship im Aronimink Golf Club in Newtown Square im US-Bundesstaat Pennsylvania sind das zweite von vier Major-Turnieren. Das US-Masters hat bereits stattgefunden, das US-Open und das British Open folgen noch. (sda)

Aston Villa qualifiziert sich für die Champions League
Aston Villa gewinnt gegen Liverpool 4:2. Damit sichert sich das Team aus Birmingham den Platz in der Champions League.

Auch dank einem Doppelpack von Ollie Watkins eroberte Aston Villa in der zweitletzten Meisterschaftsrunde Rang 4 in der Tabelle. Damit ist dem Team von Trainer Unai Emery die Teilnahme an der Königsklasse bereits fünf Tage vor dem Europa-League-Final nicht mehr zu nehmen. Am Mittwoch trifft Aston Villa, das in der Ligaphase des zweithöchsten europäischen Wettbewerbs Basel und YB jeweils 2:1 besiegt hatte, beim Final in Istanbul auf Freiburg. (abu/sda)
Servette Chênois zieht in den Final
Im fünften Jahr seit der Einführung der Playoffs zieht Servette Chênois zum vierten Mal in den Final ein. Nach dem 4:0 im Hinspiel endet das Rückspiel gegen den FC Zürich 2:0.

Dank des komfortablen Vorsprungs aus dem Auswärtsspiel geriet das Weiterkommen der Genferinnen nie ernsthaft in Gefahr. Servette kontrollierte die Partie über weite Strecken und hatte in der zweiten Hälfte einzig etwas Glück, dass nicht zwei Spielerinnen mit Gelb-Rot vom Platz gestellt wurden. Die beiden Tore fielen in der Schlussphase durch die eingewechselten Laura Tufo (85. Minute) und Maëva Salomon (89.). (abu/sda)


Lange Sperre für Thun-Captain Bürki
Für seine Tätlichkeit im Spiel vom Donnerstag wird Marco Bürki von der Liga für fünf Spiele gesperrt. Damit verpasst der Captain des FC Thun den Saisonabschluss sowie die ersten vier Spiele der neuen Saison.

Bürki ging im Kantonsderby gegen die Young Boys kurz vor der Pause mit dem Ellbogen in ein Luftduell mit Alvyn Sanches, der nach kurzer Pflege weiterspielen konnte. Der 32-Jährige musste in dieser Saison bereits zwei Gelbsperren absitzen. (abu/sda)


Vingegaard mit erstem Etappensieg am Giro
Der Topfavorit Jonas Vingegaard gewinnt die 7. Etappe des Giro d'Italia mit der ersten Bergankunft am Blockhaus. Afonso Eulalio behält die Maglia rosa, noch gut drei Minuten vor Vingegaard.

Der zweifache Tour-de-France-Sieger triumphierte solo, dominierte aber nicht ganz so, wie er sich das vielleicht erhofft hatte. Vingegaard attackierte fünf Kilometer vor dem Ziel. Den Österreicher Felix Gall konnte er aber nur um 13 Sekunden distanzieren. Der drittplatzierte Jai Hindley und alle weiteren Konkurrenten verloren allerdings mehr als eine Minute. (abu/sda)

Kaderbekanntgabe per Bilderrätsel
Die 26 Spieler, welche die Schweiz an der WM in den USA, Kanada und Mexiko vertreten, werden am Montag und Dienstag gesondert bekanntgegeben. Der SFV setzt dabei auf ein Bilderrätsel.

Ab Montagvormittag werden auf den verschiedenen Kanälen in den Sozialen Medien insgesamt elf Bilder veröffentlicht, in denen die Namen der aufgebotenen Spieler versteckt sind. Wie der Schweizer Fussballverband (SFV) mitteilt, zeigen die Fotos Menschen in ihrem Alltag – in verschiedenen Berufen und Lebenswelten quer durch die Schweiz. Damit wolle man neben den Spielern auch die Schweizer Bevölkerung in den Mittelpunkt stellen.

Nationaltrainer Murat Yakin will sich am Mittwoch eingehender zum Aufgebot äussern. (abu/sda)


Belgien mit Lukaku, aber ohne Openda
Belgien hat am Freitag das Kader für die am 11. Juni beginnende Fussball-WM bekanntgegeben. Unter anderem fehlt Loïs Openda von Juventus Turin.

Belgiens Aufgebot wird angeführt von Captain Youri Tielemans von Europa-League-Finalist Aston Villa. Zum 26-Mann-Kader gehören etwas überraschend auch der bereits 37-jährige Axel Witsel sowie Stürmer Romelu Lukaku, der bei Napoli in dieser Saison gerade mal auf 64 Einsatzminuten kam. Loïs Openda von Juventus Turin hingegen fehlt im Aufgebot von Nationaltrainer Rudi Garcia. Belgien trifft in der Gruppe G auf Ägypten, den Iran und Neuseeland. (nih/sda)

Schlegel fällt zwei Wochen aus
Der Nordostschweizer Schwinger Werner Schlegel wird das Zürcher Kantonalfest am Sonntag in Mettmenstetten und den Glarner-Bündner Schwingertag am Pfingstmontag in Näfels nicht bestreiten können. Wie der Schlussgangteilnehmer des Eidgenössischen Schwing- und Älplerfests in Mollis am Freitag auf seinem Instagram-Kanal bekanntgab, zwingt ihn «eine muskuläre Blessur im Rippenbereich» zu einer zweiwöchigen Wettkampfpause. (nih/sda)


Die Vegas Golden Knights sind eine Runde weiter
Die Vegas Golden Knights stehen in den Halbfinals der NHL-Playoffs. Der 5:1-Auswärtserfolg über die Anaheim Ducks bescherte ihnen den vierten Sieg in der Best-of-7-Serie. Der Schweizer Goalie Akira Schmid musste den Etappensieg als Zuschauer zur Kenntnis nehmen. Seit Anfang April stand er nie mehr im Aufgebot. In den Halbfinals wartet auf die Knights nun der Qualifikationssieger Colorado Avalanche.

Ebenfalls auf Halbfinalkurs befinden sich die Montreal Canadiens. Der 6:3-Auswärtssieg über die Buffalo Sabres offeriert ihnen die 3:2-Führung in der Serie und somit zwei Matchpucks. (nih/sda)
Ancelotti bis 2030 bei Brasilien
Carlo Ancelotti bleibt bis zur Fussball-WM 2030 Trainer von Rekordweltmeister Brasilien. Der Italiener kündigte in einem Video die Verlängerung seines Vertrages um vier weitere Jahre an. «Wir arbeiten daran, die brasilianische Nationalmannschaft wieder an die Weltspitze zu bringen», sagte Ancelotti. «Wir wollen mehr: mehr Siege, mehr Zeit, mehr Arbeit». Verbandschef Samir Xaud sprach von einem «historischen Tag» für Brasilien.

Der 67-jährige Ancelotti trainiert Brasilien seit einem Jahr. Zuvor hatte er mit Milan und Real Madrid insgesamt fünfmal die Champions League gewonnen. (nih/sda/dpa)
Cupsiege für Kevin Mbabu und Marc Giger
Kevin Mbabu in Dänemark und Marc Giger in Belgien feiern an Auffahrt Cupsiege. Der 31-jährige Genfer Aussenverteidiger Mbabu setzte sich mit dem FC Midtjylland im dänischen Cupfinal gegen den FC Kopenhagen mit 1:0 durch. Der einzige Treffer in Kopenhagen gelang dem südkoreanischen Verteidiger Lee Han-Beom in der 82. Minute. Kurz darauf kam Mbabu für die Schlussminuten in die Partie.

Der Zürcher Stürmer Giger verfolgte den Sieg von Union Saint-Gilloise im belgischen Cupfinal von der Ersatzbank aus. Seine Teamkollegen sicherten sich den 3:1-Sieg in Brüssel gegen Anderlecht in der Verlängerung, dank der Tore der eingewechselten Mohammed Fuseini und Kevin Rodriguez. (nih/sda)


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