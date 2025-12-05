bedeckt
Neuseeland: Polizei erlangt von Dieb verschlucktes Fabergé-Ei zurück

05.12.2025, 10:5505.12.2025, 10:55

Auf natürlichem Wege hat die neuseeländische Polizei ein von einem Dieb verschlucktes diamantenbesetztes Miniatur-Fabergé-Ei wiedererlangt. Die Ermittler hielten den Täter einfach sechs Tage unter Beobachtung, bis der wertvolle Schmuckanhänger wieder auftauchte.

«Die Polizei kann bestätigen, dass der Anhänger wiedererlangt wurde», hiess es in einer am Freitag verbreiteten Erklärung. «Er befindet sich jetzt in Polizeigewahrsam.»

Das James Bond Octopussy-Ei von Fabergé: Ein Mann wollte es stehlen.
Das James Bond Octopussy-Ei von Fabergé: Ein Mann wollte es stehlen.bild: Fabergé

Die Ermittler hatten eigens einen Beamten abgestellt, um den Dieb zu bewachen, während sie der Natur ihren Lauf liessen. Der Dieb hatte den umgerechnet rund 15'700 Franken teuren Schmuckanhänger Ende vergangener Woche in einem Juwelierladen in Auckland heruntergeschluckt, wurde aber gefasst, bevor er fliehen konnte.

Bei dem Anhänger in Form eines Fabergé-Eis handelte es sich um eine durch den James-Bond-Film «Octopussy» inspirierte Sonderedition. Das grüne Schmuckstück ist mit diamantenbesetzten goldenen Ornamenten überzogen, im Inneren ist ein kleiner goldener Oktopus versteckt. (sda/afp)

Dieb will in Neuseeland Fabergé-Ei stehlen – und verschluckt es
