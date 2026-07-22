Videos zeigen das Ausmass des Brandes. Video: ch media/Video Unit / Tele1 / Ramona Dosch-De Cesaris

Polizeirapport

145 Feuerwehrleute im Einsatz: Löscharbeiten im Kanton Uri dauern weiter an

In Spiringen im Urner Schächental ist am Mittwochmorgen um 6.30 Uhr ein Brand in einer Schreinerei ausgebrochen. Wie die Polizei auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mitteilte, stand die Schreinerei in Vollbrand. Das Feuer habe beim Eintreffen der Feuerwehr bereits auf angrenzende Häuser übergegriffen. Mehrere Personen seien evakuiert worden.

«Die Löscharbeiten dauern weiter an», schreibt die Kantonspolizei Uri in einer Medienmitteilung. Auch die Klausenstrasse zwischen Bürglen, Brügg, und Spiringen bleibt bis auf Weiteres gesperrt. Insgesamt stehen rund 145 Feuerwehrleute im Einsatz. Bislang wurden keine verletzten oder vermissten Personen gemeldet, die Mitarbeitenden des Betriebs konnten die Schreinerei rechtzeitig verlassen.

145 Feuerwehrleute löschen den Brand in Spiringen. Bild: kapo uri

Der Brand führt zu einer starken Rauchentwicklung und einem starken, unangenehmen Geruch. Die Bevölkerung ist angehalten, die Fenster und Türen zu schliessen und das Gebiet zu meiden. (leo/sda)