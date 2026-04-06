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«Artemis 2»-Astronauten feiern Ostern auf dem Weg zum Mond

«Artemis 2»-Astronauten feiern Ostern auf dem Weg zum Mond

Die vier Astronauten der «Artemis 2»-Mission haben auch auf dem Weg zum Mond Ostern gefeiert.
06.04.2026, 06:0606.04.2026, 06:06

In der «Orion»-Kapsel, die etwa so viel Platz bietet wie zwei Minivans, hätten sie Ostereier versteckt, sagte die US-Astronautin Christina Koch. «Es waren zwar eigentlich dehydrierte Rühreier, aber wir waren alle ziemlich glücklich damit.»

This image from video provided by NASA shows the Artemis II crew, from left, Canadian astronaut and mission specialist Jeremy Hansen, Commander Reid Wiseman, mission specialist Christina Koch and pilo ...
Frohe Ostern aus dem Orbit: Die Artemis-2-Crew.Bild: keystone

Die vier Astronauten der «Artemis 2»-Crew – Koch und ihre US-Kollegen Victor Glover und Reid Wiseman sowie der kanadische Astronaut Jeremy Hansen – sind die ersten Menschen seit mehr als 50 Jahren auf dem Weg zum Mond. Sie waren in der Nacht zum Donnerstag (MESZ) an Bord der «Orion»-Kapsel mit dem Raketensystem «Space Launch System» vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida abgehoben.

Die Kapsel soll um den Mond herum fliegen und nach etwa zehn Tagen im Pazifik wieder auf der Erde aufkommen. (sda/dpa)

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