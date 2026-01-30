starker Schneeregen
International
Russland

Kreml stimmt begrenzter Waffenruhe bis Sonntag zu

Kreml stimmt begrenzter Waffenruhe bis Sonntag zu

30.01.2026, 14:0130.01.2026, 14:01

Russland hat nach Angaben des Kremls der Bitte von US-Präsident Donald Trump um eine begrenzte Waffenruhe in der Ukraine bis Sonntag zugestimmt.

From left, Russian Presidential foreign policy adviser Yuri Ushakov, Kremlin spokesman Dmitry Peskov, and the Head of the Republic of Tatarstan Rustam Minnikhanov prior to the talks on the sidelines o ...
Kremlsprecher Dmitri Peskow.Bild: keystone

Dies solle eine günstige Atmosphäre für Verhandlungen schaffen, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow nach Angaben der Nachrichtensendung «Westi» des Staatsfernsehens in Moskau. Auch Trump hatte zuvor gesagt, Putin folge dieser Bitte.

Andere russische Medien zitierten Peskow zunächst nur mit der Bestätigung einer Anfrage aus Washington. «Tatsächlich hat sich Präsident Trump mit einer persönlichen Bitte an Präsident Putin gewandt, für eine Woche bis zum 1. Februar auf Angriffe auf Kiew zu verzichten, um günstige Bedingungen für Gespräche zu schaffen», sagte Peskow der Nachrichtenagentur Interfax zufolge.

Auf Nachfrage, ob Putin zugestimmt habe, antwortete Peskow: «Das versteht sich, es war eine persönliche Bitte von Präsident Trump.» Das geht aus dem von «Westi» veröffentlichten Mitschnitt der Äusserungen des Kremlsprechers hervor.

Zwischen der Ukraine und Russland ist für Sonntag (1.2.) eine nächste Gesprächsrunde in Abu Dhabi in den Vereinigten Arabischen Emiraten geplant.

In der Hauptstadt Kiew und anderen Städten der Ukraine müssen Millionen Menschen seit Wochen nach russischen Angriffen ohne Strom und Heizung ausharren. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte in Kiew, Russland habe in der Nacht auf Freitag keine Energieobjekte beschossen. (dab/sda/dpa)

Themen
