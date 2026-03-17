Er galt als geistlicher Führer der Nation: Georgischer Patriarch ist tot

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In der Südkaukasusrepublik Georgien ist Patriarch Ilia II. im Alter von 93 Jahren nach offiziellen Angaben nach fast einem halben Jahrhundert im Amt gestorben. Das Patriarchat teilte in der Hauptstadt Tiflis (Tbilissi) mit, dass der Leichnam des Oberhauptes der georgisch-orthodoxen Kirche an diesem Mittwoch in die Sameba-Kathedrale überführt werde und landesweit Trauer angesetzt sei. Ilia II. galt als eine der einflussreichsten Persönlichkeiten in der Geschichte des unabhängigen Georgiens und als geistlicher Führer der Nation.

Patriarch Ilia II. von Georgien betet am Sarg während eines Trauergottesdienstes für den verstorbenen Patriarchen Alexei II. (Archivbild) bild: IMAGO / UPI Photo

«Er war eine epochale Persönlichkeit. Dies ist ein grosser Verlust für die gesamte orthodoxe Kirche weltweit», sagte der Stellvertreter des Patriarchen, Metropolit Schio Mujiri. «Er hat eine ganze Epoche geprägt.» Bei vielen prowestlichen Georgiern stand er in der Kritik, weil er mit seinem politischen Einfluss und wegen des Bestehens auf traditionellen Werten eine proeuropäische Entwicklung des Landes behinderte.

Ilia II., der in der russischen Stadt Wladikawkas im Nordkaukasus am 4. Januar 1933 mit bürgerlichem Namen als Irakli Guduschauri-Schiolaschwili geboren wurde, stand seit Dezember 1977 an der Spitze der georgisch-orthodoxen Kirche. Als er im Alter von 44 Jahren noch in der Ex-Sowjetrepublik Georgien Patriarch wurde, als nur wenige Menschen in die Kirche gingen, schlug er ein neues Kapitel in der Geschichte der Kirche des Landes auf.

Historische Persönlichkeit

Während seines Patriarchats vergrösserte sich die Zahl der Gläubigen um ein Vielfaches, in zuvor geschlossenen Kirchen fanden wieder Gottesdienste statt, und im Land wurden neue Kirchen gebaut – darunter die Kathedrale der Heiligen Dreifaltigkeit in Tiflis. Während seiner Amtszeit gab es einschneidende historische Ereignisse in dem Land, darunter der Zerfall der Sowjetunion, der Krieg mit Russland 2008 und politische Umwälzungen. 2016 traf er in Tbilissi auch Papst Franziskus – auf dessen von Spannungen zwischen den christlichen Konfessionen begleiteter Reise im Südkaukasus.

Das Patriarchat gilt weiter als eine der einflussreichsten Institutionen des Landes. Ilia II. war laut Umfragen als Autorität über alle politischen Lager anerkannt. Der Patriarch war am frühen Morgen mit einer massiven Magenblutung in das Kaukasische Medizinische Zentrum gebracht worden. Kurz vor seinem Tod fanden sich dort die wichtigsten Vertreter des Landes ein, darunter auch der Milliardär Bidsina Iwanischwili, der engste Kontakte zum Patriarchen pflegte und wichtigster politischer Strippenzieher des Landes ist. (hkl/sda/dpa)