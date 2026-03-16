Bild: Shutterstock

Rat der Weisen

«Ich will Kinder, sie nicht – wie wird man sich da einig?»

Mehr «Leben»

Frage von Siro:

Liebe Community

Ich stehe vor einer Frage, die sich nicht romantisch anfühlt, sondern wie ein Entscheidungstest: Ich bin bald 40 und ich will ein Kind, meine Partnerin eher nicht. Oder: nicht jetzt, vielleicht nie. Vielleicht später.Sie ist Anfang 30 und hat andere Dinge im Kopf als Windeln zu wechseln, meint sie. Es läuft bei ihr im Job super, sie geht viel auf Reisen, sie hat seit 6 Jahren einen Hund und ist auch Gotte von 2 Kindern. Sie meint, sie brauche in den nächsten 2, 3 Jahren sicher kein eigenes Kind. Sie habe alles, was sie wolle. Sie hätte Kontakt mit Kindern und das würde ihr aktuell so reichen. Vielleicht reicht ihr das auch so fürs ganze Leben. Ich kann das alles nachvollziehen und bin froh darüber, dass sie sich so im Klaren über ihr Leben und ihren Kinderwunsch ist.

Aber ich merke, wie ich innerlich ungeduldig werde. Ich habe weder Göttikinder noch habe ich Kumpels, die Kinder haben. Nur einer hat ein Kind und den habe ich seit der Geburt vielleicht noch 2x gesehen.

Irgendwie habe ich Angst, dass ich in fünf Jahren aufwache und mich selber hasse, weil ich es „für die Beziehung“ aufgegeben oder verschoben habe. Gleichzeitig will ich nicht der Typ sein, der ultimativ sagt: Jetzt Kind oder ich gehe. Vor allem denke ich nicht, dass das etwas bringen würde, da sie ja nicht einfach 'mir zuliebe' ein Kind austragen wird. Das wäre ja absurd.

Sie ist eine grossartige Partnerin. Wir passen in so vielem. Aber dieser Punkt ist nicht verhandelbar, und genau das macht mir Angst. Wir drehen uns im Kreis: Sie sagt, sie will nicht unter Druck gesetzt werden, eventuell ändere sich ja ihre Meinung in 5 oder 10 Jahren, das könne sie doch auch nicht wissen. Ich sage, ich will nicht vertröstet werden, weil ich nicht mit 50 erst Vater werden will.



Was würdest du in dieser Situation tun?

Hast du Tipps oder kannst aus eigener Erfahrung berichten? Die Kommentarspalte steht dir offen!

Hast du selbst eine Frage, die du gerne mit der Community besprechen möchtest?

Hier kannst du sie stellen!

Du darfst gerne ausführlich schreiben, was dich beschäftigt – es stehen dir 2500 Zeichen zur Verfügung.

Meine Frage an die Community: Mein Username: Meine Frage: Abschicken

Die Fragen werden in der Reihenfolge publiziert, in der sie gestellt wurden. Das kann teilweise ein bisschen dauern, hab also bitte ein bisschen Geduld! Vielen Dank!