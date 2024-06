Alain Bersets will Generalsekretär des Europarates werden – darum hat er gute Chancen

Reynders verschickte am Dienstag ebenfalls eine Mail an alle Mitglieder des Parlaments des Europarats. «Ich freue mich, Sie zu einem geselligen Moment in der Brasserie Au Canon einladen zu dürfen», schrieb er. «Bei einem Getränk und Flammkuchen.» Er betonte, 22 Mitgliedstaaten besucht zu haben.

Putins Reise nach Vietnam ist kein Zufall

Dass Wladimir Putin jetzt Vietnam besucht, liegt nicht nur an guten und alten Beziehungen. Es geht auch um Einfluss in einer wichtigen Region.

Mit militärischen Ehren, wenn auch nicht so pompös wie zuvor in Nordkorea, ist Russlands Präsident Wladimir Putin am Mittwochabend in Vietnam empfangen worden. Nach russischen Angaben soll sich Putin am Donnerstag sowohl mit dem Generalsekretär der kommunistischen Partei, Nguyen Phu Trong, auf dessen Einladung er in Hanoi ist, treffen als auch mit Präsident To Lam und Regierungschef Pham Minh Chinh.