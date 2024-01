Die amtierende Generalsekretärin des Europarats Marija Pejčinović und der ehemalige Bundesrat Alain Berset bei einem offiziellen Besuch im Béatrice von Wattenwyl-Haus in Bern, am 7. September 2023. Bild: KEYSTONE

Berset erhält Unterstützung für Kandidatur als Europarats-Generalsekretär

Die Parlamentarierdelegation beim Europarat stellt sich geschlossen hinter die Kandidatur von alt Bundesrat Alain Berset als Generalsekretär der Organisation. Sie sieht in der Kandidatur eine grosse Chance für den Europarat und die Schweiz, wie ihr Sekretariat am Montag mitteilte.

Die Delegation führte unter Leitung des Zürcher SVP-Nationalrats Alfred Heer in Strassburg (F) mit Claude Wild, dem ständigen Vertreter der Schweiz beim Europarat, eine Aussprache über die Kandidatur. Sie informierte sich über den Zeitplan bis zur Wahl durch die Parlamentarische Versammlung.

Das offizielle Kandidaturen-Ticket wird am 22. März veröffentlicht. Das Büro des Europarats hört im Anschluss die Kandidatinnen und Kandidaten an. Die Wahl findet am 24. Juni durch die Parlamentarische Versammlung des Europarats statt.

Was wären Bersets Aufgaben im Europarat?

Derzeitige Amtsinhaberin ist die Kroatin Marija Pejčinović Burić. Die Amtsdauer beträgt fünf Jahre, mit der Möglichkeit einer Wiederwahl. Generalsekretäre sind für die strategische Planung, das Arbeitsprogramm und das Budget des Europarats zuständig. Sie leiten und vertreten die Organisation nach aussen.

Der Europarat befasst sich mit der Förderung der Menschenrechte, der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit in seinen 46 Mitgliedsstaaten. In seinem Rahmen werden völkerrechtlich verbindliche zwischenstaatliche Abkommen wie die Europäische Menschenrechtskonvention abgeschlossen. Die Schweiz ist seit 1963 Mitglied des Europarats.

(hah/sda)