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Kolumbien: Rund 80 Tote bei Flugzeugabsturz befürchtet

FAIRFORD, ENGLAND - MARCH 19: A US Air Force Lockheed C-130 Hercules military transport aircraft takes off from RAF Fairford on March 19, 2026 in Fairford, England. Since UK Prime Minister Keir Starme ...
Beim abgestürzten Flugzeug soll es sich um eine Maschine des Typs Hercules handeln. Bild: Getty Images Europe

Kolumbien: Rund 80 Tote bei Flugzeugabsturz befürchtet

Ein Flugzeug der kolumbianischen Luftwaffe startet. Kurz darauf kommt es zu einem Unglück: Der Flieger stürzt ab. Es werden rund 80 Tote befürchtet.
23.03.2026, 18:1123.03.2026, 18:43
Ein Artikel von
t-online

In Kolumbien ist am Montag ein Militärflugzeug kurz nach dem Start abgestürzt. Das bestätigte der kolumbianische Verteidigungsminister Pedro Sánchez auf der Plattform X. Eine Angabe zur genauen Zahl möglicher Opfer machte er zunächst nicht. Wie die Nachrichtenagentur AFP berichtete, werden rund 80 Tote befürchtet. Mehrere Verletzte seien unterdessen auf dem Weg in die Klinik, berichtete ein Polizeisprecher der kolumbianischen Zeitung «El Tiempo».

Die Maschine vom Typ Hercules war in Puerto Leguizamo im Süden des Landes mit Truppen der kolumbianischen Luftwaffe gestartet, berichtete die Zeitung «El Meridiano» unter Berufung auf Verteidigungsminister Sánchez. Der Flughafen liegt nahe der Grenze zu Peru. Wie die kolumbianische Zeitung «El Tiempo» berichtete, soll das Flugzeug auf dem Weg nach Bogotá gewesen sein. «Offenbar im Rahmen eines Truppenwechsels», zitierte das Blatt eine Quelle. In Tagua, wenige Kilometer vom Startflughafen entfernt, sei die Maschine dann abgestürzt.

Laut Verteidigungsminister Sánchez befinden sich bereits Militäreinheiten am Ort des «tragischen Unfalls». Die Unglücksursache sei noch nicht bekannt. Man habe alle Protokolle zur Betreuung der Opfer aktiviert, so der Verteidigungsminister.

Laut «El Tiempo» soll auch die Bevölkerung vor Ort bei den Rettungsarbeiten helfen. Ein Polizeisprecher erklärte der Zeitung, mehrere Verletzte seien auf dem Weg ins Spital.

Verteidigungsminister Sánchez sprach den Angehörigen sein Beileid aus: «Es ist ein zutiefst schmerzhaftes Ereignis für das Land. Mögen unsere Gebete den Schmerz begleiten und zumindest ein wenig lindern.»

Verwendete Quellen:

  • mit Material der Nachrichtenagentur AFP
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