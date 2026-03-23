Über 120 Personen sollen sich an Bord des Flugzeugs befunden haben. Bild: IMAGO/Colombian Civil Defense

Mindestens acht Tote bei Absturz von Militärflugzeug in Kolumbien

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Beim Absturz eines Militärflugzeugs im Süden Kolumbiens sind mindestens acht Menschen ums Leben gekommen. Zudem seien mindestens 83 Verletzte registriert worden, darunter seien 14 in kritischem Zustand, teilte der regionale Gouverneur, John Gabriel Molina Acosta, nach einer Sitzung des Krisenstabs mit.

Das Flugzeug war wenige Minuten nach dem Start vom Flughafen in Puerto Leguízamo im Departamento Putumayo nahe der Grenze zu Peru aus bisher ungeklärter Ursache abgestürzt, wie Verteidigungsminister Pedro Sánchez mitteilte.

Mehr als 120 Menschen an Bord

An Bord hätten sich 114 Passagiere sowie 11 Besatzungsmitglieder befunden, sagte der Kommandeur der kolumbianischen Luftwaffe, General Carlos Fernando Silva. Damit bleibt das Schicksal von mehr als 30 Insassen zunächst unklar. Nach Angaben des Gouverneurs handelt es sich bei den meisten Insassen um Militärangehörige, zudem seien einige Polizisten an Bord gewesen.

In sozialen Netzwerken verbreitete Videos zeigten eine grosse graue Rauchwolke und Trümmerteile am Unglücksort. Anwohner und Sicherheitskräfte hätten sich umgehend auf den Weg gemacht, um Verletzte zu versorgen, berichtete der Radiosender Bluradio. (sda/dpa)