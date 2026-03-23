Ruben Vargas und Djibril Sow bekommen einen neuen Trainer. Einen Tag nach der 0:2-Heimniederlage gegen Valencia trennten sich die Andalusier von Trainer Matias Almeyda, wie der Klub mitteilte.
Der 53-jährige Argentinier Almeyda war im Sommer zum FC Sevilla gestossen. Nach 29 Runden belegt der Europa-League-Rekordsieger in der spanischen Meisterschaft nur den 15. Platz, mit drei Punkten Reserve auf die Abstiegsränge. Den Nachfolger von Almeyda hat der FC Sevilla noch nicht kommuniziert. (riz/sda/afp)
Der 53-jährige Argentinier Almeyda war im Sommer zum FC Sevilla gestossen. Nach 29 Runden belegt der Europa-League-Rekordsieger in der spanischen Meisterschaft nur den 15. Platz, mit drei Punkten Reserve auf die Abstiegsränge. Den Nachfolger von Almeyda hat der FC Sevilla noch nicht kommuniziert. (riz/sda/afp)