Mutmassliche IS-Frauen aus Syrien nach Deutschland zurückgebracht

Nächster Rückschlag für Armin Laschet: Grüne und FDP wollen Ampel-Gespräche

Sowohl die Grünen als auch die FDP wollen Sondierungsgespräche mit der SPD. Für Armin Laschet sieht es immer schlechter aus, derweil hat Olaf Scholz jetzt beste Karten, neuer Kanzler zu werden.

Die Grünen in Deutschland wollen möglichst bald in Dreier-Sondierungsgespräche mit SPD und FDP einsteigen. Das schlage die Partei der FDP vor, sagte die Co-Parteichefin Annalena Baerbock am Mittwoch in Berlin. Grüne und FDP gelten angesichts des knappen Wahlergebnisses von SPD und der Union als Königsmacher.

Sie seien «zu dem Schluss gekommen, dass es sinnvoll ist, weiter jetzt vertieft – gerade auch mit Blick auf die Gemeinsamkeiten, die wir in diesen bilateralen Gesprächen feststellen …