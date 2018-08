Das sagt Osama Bin Ladens Mutter über ihren Sohn, den Terrorfürsten

Wie eine Saudi-Araberin mit den neuen Freiheiten umgeht

Der saudische Kronprinz reformiert derzeit sein erzreligiöses Königreich. Kinos sind nun erlaubt, Frauen dürfen ins Fussballstadion und ab Juni auch Auto fahren. Die 25-jährige Aabidah erzählt im Gespräch mit watson, was das für sie bedeutet – und welche Reform für sie noch wichtiger wäre.

Ich kenne Aabidah* seit sechs Jahren. Damals, im Jahr 2011, waren wir beide in New York, um unser Englisch zu verbessern. Sie war knapp 18, ich 20. Während wir Westler unsere Abende in Bars verbrachten, verabschiedete sie sich jeweils um 20 Uhr. Denn wenn ihre Mutter sie per Skype aus ihrem Heimatland Saudi-Arabien anrief, musste sie zu Hause in ihrem kleinen Apartment in Queens sein.

Aabidah trug ein Kopftuch, allerdings eines, das die Ohren und den Hals nicht verdeckte. In ihrem …