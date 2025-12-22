wechselnd bewölkt
DE | FR
burger
International
Thailand

Thailand und Kambodscha einigen sich auf Gespräche zum Grenzkonflikt

Thailand und Kambodscha einigen sich auf Gespräche zum Grenzkonflikt

22.12.2025, 12:5322.12.2025, 12:53

Nach neuen Gefechten an ihrer gemeinsamen Grenze wollen Thailand und Kambodscha wieder Gespräche über eine dauerhafte Waffenruhe aufnehmen.

Die Verhandlungen sollen am Mittwoch stattfinden, wie Thailands Aussenminister Sihasak Phuangketkeow laut der malaysischen Zeitung «New Straits Times» in Kuala Lumpur sagte. «Wir begrüssen die Diskussionen über eine Waffenruhe», wurde er zitiert.

Thailand&#039;s Foreign Minister Sihasak Phuangketkeow attends a news conference in Kuala Lumpur, Malaysia, Monday, Dec. 22, 2025, after a special meeting of ASEAN foreign ministers to discuss an ongo ...
Der thailändische Aussenminister Sihasak Phuangketkeow.Bild: keystone

Die Gespräche werden demnach im Rahmen eines gemeinsamen Ausschusses über Grenzfragen stattfinden. Der Vorschlag sei von Kambodscha gemacht worden. Ziel müsse es sein, eine Waffenruhe herbeizuführen, die wirklich von Dauer sei, sagte Sihasak.

Der Minister kündigte die Gespräche nach einem Sondertreffen der Aussenminister der südostasiatischen Staatengemeinschaft Asean in Malaysias Hauptstadt an. Das Treffen befasste sich mit dem Grenzkonflikt der beiden Mitgliedstaaten.

Die geplanten Gespräche wurden von Asean bestätigt. Die Aussenminister der Gruppe begrüssten die Einigung auf ein Treffen des Grenzausschusses, «um die Umsetzung und Verifikation der Waffenruhe zu diskutieren», wie es in einer Erklärung des Vorsitzenden hiess.

In this photo released by Agence Kampuchea Press (AKP), a distraction building is seen after a Thai bombing in Poipet town, Banteay Meanchey Province, Cambodia, Thursday, Dec. 18, 2025. (AKP via AP) C ...
An der Grenze von Thailand und Kambodscha wütet seit Monaten ein immer wieder aufflammender Konflikt.Bild: keystone

Die Kämpfe an mehreren Stellen der thailändisch-kambodschanischen Grenze gehen bereits in die dritte Woche. Hunderttausende Menschen wurden auf beiden Seiten vertrieben. Hintergrund des Konflikts ist ein jahrzehntelanger Streit um Gebietsansprüche. Beide Staaten beschuldigen einander, eine zuletzt geltende Waffenruhe zuerst verletzt zu haben. (sda/dpa)

Diese Artikel könnten dich auch interessieren:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Thailand feiert Mega-Geburtstagsparty für ein Nilpferd
1 / 12
Thailand feiert Mega-Geburtstagsparty für ein Nilpferd

Internet-Star Moo Deng hat am Donnerstag seinen ersten Geburtstag gefeiert.
quelle: keystone / sakchai lalit
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Gegenseitiger Beschuss von Thailand und Kambodscha – das sind die Videos
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Trump ernennt Sondergesandten für Grönland – er will die Insel «zu Teil der USA machen»
US-Präsident Donald Trump ernennt den Gouverneur des südlichen Bundesstaats Louisiana, Jeff Landry, zum Sondergesandten für das offiziell zu Dänemark gehörende Grönland.
Dieser verstehe, wie wichtig die Insel im Nordatlantik für die Sicherheit der USA sei, schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social. Landry werde sich stark für die Interessen und die Sicherheit der USA sowie für das «Überleben unserer Verbündeten» und der ganzen Welt einsetzen, schrieb der Republikaner weiter über seinen Parteifreund.
Zur Story