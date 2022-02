Wie aus Zivilisten Soldaten werden – 15 Bilder aus der Ukraine

In der Nacht auf Donnerstag überqueren auf Befehl des Präsidenten Wladimir Putin russische Truppen die Grenze zur Ukraine. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ruft den Kriegszustand aus. Der erste Krieg auf europäischem Boden seit Jahrzehnten ist damit zur traurigen Tatsache geworden.

Mittlerweile stehen die russischen Truppen vor Kiew. In der Nacht auf Sonntag hat es heftige Gefechte in und um die ukrainische Hauptstadt gegeben. Selenskyj ruft die Generalmobilmachung aus, alle Männer zwischen 18 und 60 Jahren werden zum Verteidigungsdienst gegen die russischen Invasoren berufen.

Kiew, 26. Februar Bild: keystone

Nun verstärken die «Territorial Defense Forces» die ukrainische Armee in der Verteidigung der Städte. In der Realität handelt es sich dabei um Zivilisten mit Waffen und ohne militärischer Ausbildung, die sich nun in die Strassenschlacht um Kiew stürzen.

Kiew, 5. Februar Bild: keystone

Bereits Tage vor dem Angriff haben sich Tausende Freiwillige zum Militärdienst in der ukrainischen Armee gemeldet. Die Bilder der Trainings mit Holz-Kalaschnikovs gingen um die Welt.

Mariupol, 29. Januar Bild: keystone

Laut einer kürzlich vom «International Institute of Sociology» in Kiew durchgeführten Studie wollen über 50 Prozent der ukrainischen Bevölkerung Widerstand gegen die russische Invasion leisten.

Kiew, 25. Februar Bild: keystone

Ein Drittel ist sogar bereit, dafür zu den Waffen zu greifen. Dazu gehören auch Yarina Arieva und Svyatoslav Fursinb. Sie haben kürzlich geheiratet und sind nun den Verteidigungseinheiten in Kiew beigetreten.

Kiew, 26. Februar Bild: keystone

Aus Kiew erreichen uns deshalb immer mehr Bilder von Bewaffneten in Trainerhosen und Sneakers, die auf den Strassen patrouillieren.

Kiew, 25. Februar Bild: keystone

Im Luftschutzbunker wird der Eintritt in die Armee mit einer Unterschrift besiegelt.

Lviv, 24. Februar Bild: keystone

Dann wird bereits scharf geschossen.

Lviv, 24. Februar Bild: keystone

Auf der Zielscheibe prangt ein Porträt von Wladimir Putin.

Kiew, 26. Februar Bild: keystone

Gekennzeichnet werden die zivilen Verteidigungstruppen durch eine gelbe Armbinde.

Kiew, 25. Februar Bild: keystone

Die ukrainische Armee versorgt die neuen Rekruten mit Waffen und Schutzausrüstung, die teilweise aus Nato-Ländern stammt. Diese liefern Schutzwesten, Munition und sogar Raketenwerfer in die Ukraine, um den Vormarsch russischer Truppen zu bremsen.

Kiew, 26. Februar Bild: keystone

Wie lange die Streitkräfte die Verteidigung aufrechterhalten können, ist ungewiss.

Kiew, 25. Februar Bild: keystone

Die Berichte zu Verlusten auf beiden Seiten sind unzuverlässig und häufig übertrieben. Deshalb ist es schwierig, das Kriegsgeschehen aus der Ferne zu verfolgen.

Kiew, 26. Februar Bild: keystone

Raketenangriffe und Bombardierungen treiben die Zivilbevölkerung zudem in die U-Bahn oder in Schutzbunker. Hier wagt sich ein Zivilist nach einem Bombenangriff mit einer Handfeuerwaffe erstmals wieder vorsichtig an die Oberfläche.

Kiew, 19. Februar Bild: keystone

Unterstützt werden die Verteidiger auch von georgischen Paramilitärs.

Kiew, 5. Februar Bild: keystone

Diese beteiligen sich besonders an der Ausbildung der Zivilisten, die durch den Krieg zu Soldaten werden müssen. (leo)