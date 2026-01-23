wechselnd bewölkt-2°
USA: «Monstersturm» baut sich auf

«Monstersturm» baut sich in den USA auf

23.01.2026, 10:5523.01.2026, 10:55

Aus Furcht vor den Auswirkungen eines der vermutlich schwersten Winterstürme der vergangenen Jahre in den USA haben ein Dutzend Bundesstaaten den Notstand ausgerufen. Medien sprachen von einem «Monstersturm».

A sign visible from the eastbound lanes of Highway 121 warns of road preparations ahead of inclement weather expected in the region Wednesday, Jan. 21, 2026, in Fort Worth, Texas. (AP Photo/Julio Cort ...
Eine Tafel auf einer Autobahn in Texas warnt vor dem kommenden Sturm.Bild: keystone

Die Massnahme gelte ganz oder teilweise für Texas, Georgia, South Carolina, North Carolina, Virginia, Maryland, Louisiana, Arkansas, Tennessee, Alabama, Mississippi und Missouri, berichteten etwa die US-Sender CNN und ABC.

Begleitet von heftigen Schneefällen und eisigen Winden werde sich der herannahende Sturm über eine Entfernung von rund 3'000 Kilometern von New Mexico im Südwesten aus über das Wochenende bis nach Maine im Nordosten ausbreiten, warnte der Wetterdienst.

Stromausfälle befürchtet

Fluggesellschaften hätten vorsorglich bereits Hunderte Verbindungen abgesagt, hiess es in Medienberichten. Den Passagieren werde angeboten, kostenlos umzubuchen. Sicherheitshalber hätten auch zahlreiche Schulen für Freitag den Unterricht abgesagt.

Befürchtet wird auch, dass es zu massiven Stromausfällen kommt, etwa durch umknickende Bäume oder weil die oberirdischen Leitungen durch das Gewicht von Blitzeis brechen könnten.

Für rund 160 Millionen Einwohner gelten Wetterwarnungen oder besondere Hinweise. Die Behörden riefen die Menschen auf, ihre Wohnungen möglichst nicht zu verlassen und das Auto stehenzulassen. New Yorks Gouverneurin Kathy Hochul warnte, die erwartete Kälte könne «absolut tödlich» sein. In Teilen von Minnesota und North Dakota könnten die Temperaturen laut Wetterdienst auf minus 45 Grad Celsius (minus 50 Grad Fahrenheit) fallen. (sda/dpa)

Themen
Wintersturm in den USA
1 / 13
Wintersturm in den USA

Ein Wintersturm mit starkem Schneefall und Eisregen hat den Nordosten der Vereinigten Staaten heimgesucht.
quelle: keystone / olga fedorova
«Für kein Geld der Welt Teil der USA»
Video: watson
2
