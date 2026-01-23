«Monstersturm» baut sich in den USA auf: 160 Millionen Menschen betroffen

Den nordamerikanischen Kontinent erwartet der vermutlich schwerste Wintersturm der vergangenen Jahre. In den USA haben ein Dutzend Bundesstaaten den Notstand ausgerufen. Medien sprachen von einem «Monstersturm».

Der Sturm soll so heftig werden, weil er anstatt aus einem Tiefdruckgebiet aus einem Hochdruckgebiet entsteht. Dies schreibt «MeteoNews». Das Hochdruckgebiet soll sich demnach in den kommenden Stunden und Tagen über Kanada und Nordamerika verlagern und vergrössern.

Eine Tafel auf einer Autobahn in Texas warnt vor dem kommenden Sturm. Bild: keystone

Von Freitag bis Montag wurden darum Winterwetterwarnungen für über 160 Millionen US-Einwohner ausgesprochen. Seit Freitagmorgen gelten für über zehn Bundesstaaten ganz oder teilweise Ausnahmezustände. Dazu gehören: Texas, Georgia, South Carolina, North Carolina, Virginia, Maryland, Louisiana, Arkansas, Tennessee, Alabama, Mississippi und Missouri.

Begleitet von heftigen Schneefällen und eisigen Winden werde sich der herannahende Sturm über eine Entfernung von rund 3'000 Kilometern von New Mexico im Südwesten aus über das Wochenende bis nach Maine im Nordosten ausbreiten, warnte der Wetterdienst.

Stromausfälle befürchtet

In den Gebieten, die besonders stark betroffen sind, wie zum Beispiel Virginia oder Mississippi, werden millimeter- bis zentimeterdicke Eisschichten erwartet.

Die Karte stellt dar, wo und wie stark der Sturm sich ausbreiten wird. Bild: Weather Prediction Center

Fluggesellschaften hätten vorsorglich bereits Hunderte Verbindungen abgesagt, hiess es in Medienberichten. Den Passagieren werde angeboten, kostenlos umzubuchen. Sicherheitshalber hatten auch zahlreiche Schulen für Freitag den Unterricht abgesagt.

Besonders kalt und schneereich dürfte es in den Bundesstaaten New York, New Jersey, Maryland und Pennsylvania werden. An teils Orten werden bis zu 40 Zentimeter Schnee erwartet, so viel wie seit 15 Jahren nicht mehr. Gemäss «MeteoNews» wird sich die Kälte und das Wetter in Nordamerika erst Anfang Februar wieder regulieren.

Die Behörden riefen die Menschen auf, ihre Wohnungen möglichst nicht zu verlassen und das Auto stehenzulassen. New Yorks Gouverneurin Kathy Hochul warnte, die erwartete Kälte könne «absolut tödlich» sein. (nib/sda/dpa)