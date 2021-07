International

Fox News prügelt auf Kapitol-Polizisten ein – mit unschönen Folgen



Fox News prügelt auf Kapitol-Polizisten ein – mit unschönen Folgen

Gefasst erklärte Michael Fanone diese Woche, was ihm am 6. Januar in der US-Hauptstadt widerfahren ist: Zusammen mit seinen Kolleginen und Kollegen versuchte er an jenem Tag, den Trump-Mob davon abzuhalten, ins Kapitol zu stürmen. Es gelang ihnen nicht. Der gewaltbereite Mob nahm keine Rücksicht auf die Beamten und verschaffte sich Zugang ins Herz der US-Demokratie. Fünf Personen mussten dabei ihr leben lassen. Auch Fanone fürchtete um sein Leben. Bis heute erinnert er sich an einen Mann, der ihn sterben sehen wollte und sagte: «Nehmt seine Waffe! Und tötet ihn mit seiner eigenen Waffe!»

Fanone erlitt an jenem 6. Januar einen Herzinfarkt und Gehirnverletzungen. Zudem leidet er seither an einer posttraumatischen Belastungsstörung. All dies sagte er am Dienstag vor dem Untersuchungssausschuss, den Nancy Pelosi, die Mehrheitsführerin des Repräsentantenhauses, organisiert hat. Einmal während der Anhörung wurde Fanone laut. Er schlug mit der Hand auf den Tisch und rief: «Die Gleichgültigkeit, die meinen Kollegen entgegengebracht wird, ist eine Schande!»

Was er damit meint? Obschon zahlreiche Bodycam-Bilder und Zeugenaussagen die Gewaltbereitschaft des Trump-Mobs beweisen, versuchen zahlreiche Republikaner, das Narrativ zu verändern. Die meisten Demonstrierenden seien Patrioten gewesen und sowieso trage Nancy Pelosi die Schuld an den Vorkommnissen. Donald Trump sagte in einem Interview mit der Washington Post kürzlich gar, dass es eine «Menge Liebe» gegeben habe an jenem 6. Januar.

Fox News verleiht Fake Award

Fox News geht nun gar noch einen Schritt weiter. Der republikanische Haussender verharmlost den Sturm aufs Kapitol nicht nur, sondern macht sich auch noch über die Polizisten lustig, die ihr Leben riskierten, um die Politiker zu schützen.

Für seinen Schlag auf den Tisch verleiht Laura Ingraham Fenone einen künstlichen Award mit dem Titel: «Best Action Performance.» Die Auftritte der Polizisten seien gescripted und politisiert, insinuiert die Star-Moderatorin.

Laura Ingraham is giving out best performance awards to police officers from today’s hearing pic.twitter.com/NyDynIN7rP — Acyn (@Acyn) July 28, 2021

Derweil ist Ingrahams Kollege Tucker Carlson zu sehen, wie er darüber lacht, dass Fanone unter einer posttraumatischen Belastungsstörung leidet.

Watch Tucker Carlson literally laugh at DC cop Michael Fanone saying he's "been left with psychological trauma and emotional anxiety" from the Capitol riots.



Fanone was nearly beaten to death and suffered a heart attack!



This is truly sociopathic behavior here. pic.twitter.com/VA2QN3Rk5T — Justin Baragona (@justinbaragona) July 28, 2021

Fanone veröffentlich Voice Mail

Die Schmähungen der beiden Fox-News-Moderatoren bleiben nicht ohne Folgen. So veröffentliche Fanone auf CNN eine Voice Mail in dem er aufs Übelste beschimpft und bedroht wird. Es sei schade, dass man ihn nicht komplett verprügelt habe, wettert der Anrufer.

Holy shit!



Michael Fanone shared with CNN a deranged voice mail that he received during his testimony today.



"You’re a punk f*ggot, you’re a lying fuck! ... too bad they didn’t beat the shit out of you more. You’re a piece of shit!"



This is demented and despicable! pic.twitter.com/Pb7mDpnAps — Justin Baragona (@justinbaragona) July 28, 2021

Indem, dass Fox News die Polizisten weiter diskreditiert und weiter Öl ins Feuer giesst dürften derartige Drohungen in Zukunft eher zu, anstatt abnehmen. Der Horror für Fanone und Co. geht also weiter. (cma)

AOC erklärt, was ihr während der Kapitolstürmung passiert ist Video: extern / rest/Alexandria Ocasio-Cortez

