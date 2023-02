Gouverneur von Pennsylvania will keine Hinrichtungen mehr zulassen

Insgesamt sind laut «Death Penalty Information Center» in den USA seit Wiederzulassung der Todesstrafe im Jahr 1976 mehr als 1560 Menschen hingerichtet worden – in Pennsylvania sind es drei. Allerdings wurde dort seit 1999 niemand mehr hingerichtet.

Der 49-Jährige war bei den Zwischenwahlen im November zum Gouverneur des Bundesstaats gewählt worden und trat sein Amt in Januar an. Auch sein Vorgänger, der Demokrat Tom Wolf, lehnt die Todesstrafe ab und hatte während seiner Amtszeit ein Moratorium verhängt.

Der Gouverneur des US-Bundesstaats Pennsylvania will während seiner Amtszeit keine Häftlinge hinrichten lassen. «Wenn ein Hinrichtungsbefehl auf meinem Schreibtisch landet, werde ich jedes Mal eine Begnadigung unterschreiben», erklärte der Demokrat Josh Shapiro am Donnerstag (Ortszeit). Er rief ausserdem dazu auf, die Todesstrafe in Pennsylvania abzuschaffen.

