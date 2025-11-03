meist klar
DE | FR
burger
International
USA

USA wollen Atomwaffen testen – allerdings ohne «nukleare Explosionen»

USA wollen weiter Atomwaffen testen – allerdings ohne «nukleare Explosionen»

Bei den angekündigten Atomwaffentests in den USA soll es keine nuklearen Explosionen geben. Stattdessen sollen neue Waffensysteme getestet werden.
03.11.2025, 04:1003.11.2025, 04:10

«Die Tests, über die wir gerade sprechen, sind Systemtests. Das sind keine nuklearen Explosionen», sagte Energieminister Chris Wright dem Sender «Fox News». Man werde neue Waffensysteme testen. Man prüfe dabei alle anderen Teile einer Atomwaffe.

Energy Secretary Chris Wright listens as President Donald Trump meets with Argentina&#039;s President Javier Milei in the Cabinet Room of the White House, Tuesday, Oct. 14, 2025, in Washington. (AP Ph ...
US-Energieminister Chris Wright.Bild: keystone

US-Präsident Donald Trump hatte vor wenigen Tagen mit der Ankündigung einer sofortigen Wiederaufnahme von Atomwaffentests für Aufsehen gesorgt. Er führte dabei aber nicht genau aus, was getestet werden soll. Damit blieb auch offen, ob es auch unterirdische Explosionen geben würde. Trump hatte den Schritt damit begründet, dass andere Länder ebenfalls Tests durchführten.

Trump kündigt «sofortigen Beginn» von Atomwaffentests an – das ist bekannt

Viele alte Waffen

Energieminister Wright sagte, die Modernisierung des nuklearen Arsenals sei eine entscheidende Priorität:

«Viele unserer Waffen sind sehr alt.»

Man müsse das Waffenarsenal modern und auf dem neuesten Stand halten, um weltweit führend zu sein. «Das ist die einzige Möglichkeit, Frieden im Ausland und Wohlstand im eigenen Land zu garantieren», sagte Wright.

Das Energieministerium ist in den USA für viele Aspekte des nuklearen Arsenals zuständig, unter anderem über die ihm untergeordnete Atomsicherheitsbehörde NNSA.

Seit Jahrzehnten kein Atomwaffentest der Grossmächte mehr

Die USA hatten zuletzt 1992 einen Atomwaffentest durchgeführt. Sie haben sich gemeinsam mit Russland und China bislang an ein seit Jahrzehnten bestehendes Moratorium für unterirdische Atomexplosionen gehalten.

Allerdings verfügen die USA über ein umfangreiches Programm, um die Zuverlässigkeit ihres Atomarsenals sicherzustellen. Dazu gehören Computersimulationen, Tests mit Atommaterial, bei denen keine Kettenreaktion stattfindet sowie Tests von Raketen und Sprengkopftechnologien. Solche Massnahmen machen nach Ansicht mancher Experten Atomtests überflüssig. (sda/dpa)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
27 Tiere mit aussergewöhnlichen Fellzeichnungen 👻
2
Thomas ist seit 55 Jahren in den Bergen unterwegs: «Das war damals ein sicheres Reiseland»
3
«Die Biden-Regierung wollte nicht, dass die Ukraine den Krieg gewinnt»
4
Trump-Umfeld zieht sich auf Militärbasen zurück
5
Student mit über 100 km/h in 50er-Zone geblitzt – Bundesgericht hebt Urteil auf
Meistkommentiert
1
Halbzeit der Legislatur: Jetzt schlägt die Stunde der SVP
2
Druck aus Brüssel: Schweizer Unis müssen Gebühren für EU-Studenten senken
3
Auch Papst Leo ist ein Fundi, glaubt er doch an den Satan und befürwortet den Exorzismus
4
Erdogan lässt für Millionen Franken Immobilien in der Schweiz kaufen – die Sonntagsnews
5
«Juso will Erben bluten sehen»: Das Streitgespräch zur Erbschaftssteuer
Meistgeteilt
1
Tote Zivilisten bei russischen Angriffen ++ Russen rücken in Pokrowsk weiter vor
2
Rapperswil-Jona lässt Trainer Sesa ziehen +++ Sabalenka startet souverän in die Finals
3
Bernie Sanders warnt Demokraten: «Jetzt aufzugeben wäre eine historische Tragödie»
4
QDH: Halloween-Huber hat nie Angst. Nur vor der fiesen Geografiefrage
5
We ❤️ Latour: «Das isch nid normau, Herr Meier! Dä grännet jedes Mau!»
Bernie Sanders warnt Demokraten: «Jetzt aufzugeben wäre eine historische Tragödie»
Bernie Sanders fürchtet Schlimmes für die USA. Der Parteilose, der aber der Fraktion der Demokraten angehört, warnt seine Verbündeten, gegenüber Trump standhaft zu bleiben.
US-Linkspolitiker Bernie Sanders hat die Demokraten eindringlich davor gewarnt, gegenüber US-Präsident Donald Trump nachzugeben. Derzeit verweigern die Demokraten die Zustimmung zu einem neuen Haushalt der Republikaner, was seit mehr als 35 Tagen einen Shutdown zur Folge hat. Die demokratischen Abgeordneten verlangen Änderungen, zu denen Trumps Partei aber nicht bereit ist.
Zur Story