Janssen: Impfstoffhersteller schliesst und entlässt 500 Mitarbeiter

Impfstoffhersteller Janssen schliesst Standort in der Schweiz – 500 Jobs fallen weg

Hiobsbotschaft kurz vor Jahresende: Das Pharmaunternehmen verlässt die Schweiz.
31.12.2025, 09:3931.12.2025, 09:39
Florence Vuichard / ch media

Kurz vor Jahresende wird ein weiterer grosser Stellenabbau bekannt: Das Pharmaunternehmen Janssen, das zum US-Konzern Johnson & Johnson gehört, zieht sich aus der Impfstoffentwicklung zurück und schliesst die Produktion in der Schweiz. Das sagte eine Mitarbeiterin des Berner Janssen-Standorts zu «20 Minuten»: «Es ist sehr schade, auch ich verliere meinen Job.»

Ein Gebaeude der Firma Janssen Vaccines, am Dienstag, 2. Februar 2021 in Bern Buempliz. Janssen ist weltweit eines der fuehrenden Unternehmen in der Forschung und Entwicklung innovativer Arzneimittel ...
Zieht sich aus der Impfstoffentwicklung und der Schweiz zurück: Das Pharmaunternehmen Janssen.Bild: KEYSTONE

Als Grund für die Schliessung nennt die besagte Mitarbeiterin unter anderem ungenügende Resultate des Impfstoffs gegen verursachte Erkrankungen durch Kolibakterien. «Die Impfung in Entwicklung hat im klinischen Trial keine gute Ergebnisse ergeben», betont die Mitarbeiterin.

Sicht auf eine Ampulle des Impfstoffes Janssen von Johnson &amp; Johnson, am Montag, 11. Oktober 2021, in Thun. Der sogenannte Vektor Impfstoff Covid-19 Vaccine Janssen gilt als Alternative zu den mRN ...
Janssen stellte unter anderem Covid-19 Impfstoffe her.Bild: keystone

Dass die Situation kritisch ist, war schon länger bekannt. Bereits im Sommer hatte Janssen ein Konsultationsverfahren eröffnet, bei dem rund 300 Stellen hätten wegfallen sollen. Nun haben die Chefs offenbar entschieden. Der Schweizer Standort wird aufgegeben, die verbleibenden Aktivitäten sollen bis Ende 2026 in die Niederlande verschoben werden. Die 300 Festangestellten sowie die 200 Temporärkräfte verlieren alle ihren Job. «Ich finde es sehr schade, dass so viele Menschen ihren Job verlieren», sagt die Mitarbeiterin zu «20 Minuten». Einige ihrer Kollegen hätten teilweise bis zu 25 Jahre im Betrieb gearbeitet und müssten nun eine neue Stelle suchen: «Die Stimmung im Team ist verständlicherweise nicht gut jetzt».

Das Janssen-Werk in Bern hat eine lange Geschichte: Es wurde 1898 als Schweizerisches Serum- und Impfinstitut gegründet. Später wurde daraus die Firma Berna Biotech, bis diese 2006 vom niederländischen Biotechnologieunternehmen Crucell einverleibt wurde. 2011 wurde dann Crucell von Johnson & Johnson übernommen. (aargauerzeitung.ch)

Die beliebtesten Kommentare
avatar
Raketenwissenschaftler
31.12.2025 09:49registriert Januar 2023
Privatisiert und geschlossen. Scheinbar arbeiten nicht nur die Lokführer im Ausland günstiger.
353
avatar
Buerps
31.12.2025 10:04registriert August 2018
Das ist halt einfach wieder einmal eine Folge davon, dass etwas, was lange bestand hatte und seine Pflicht erfüllt hat, irgendwann privatisiert wurde, dann an einen grossen Player verkauft - und somit dann halt zum Spielball globaler konzernstrategien wird.
201
avatar
Nett sein ist keine Schwäche
31.12.2025 10:08registriert August 2024
Der Bund soll den Standort übernehmen und das "Schweizerisches Serum- und Impfinstitut" wieder aufleben lassen. Dann sind wir weniger erpressbar durch die Pharma-Konzerne in der Schweiz.
201
