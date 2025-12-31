Brigitte Bardot: Le Pen kommt zur Beerdigung – Macron bleibt fern

Die französische Rechtspopulistin Marine Le Pen wird an der Beerdigung von Brigitte Bardot teilnehmen. Ein anderer Staatsmann kommt dagegen nicht.

Die französische Rechtspopulistin und dreimalige Präsidentschaftkandidatin Marine Le Pen wird in der kommenden Woche an der Beerdigung der verstorbenen Film-Ikone Brigitte Bardot teilnehmen. Das teilte am Dienstag ein Mitglied des Teams der Fraktionschefin des Rassemblement National (RN) mit. Der französische Präsident Emmanuel Macron, der Bardot am Sonntag als «Legende» bezeichnet hatte, wird hingegen nicht bei der Beerdigung dabei sein, hiess es aus dem Elysée-Palast.

Marine Le Pen neben einer Büste von Brigitte Bardot. Bild: www.imago-images.de

Bardot war am frühen Sonntagmorgen im Alter von 91 Jahren auf ihrem Anwesen in Südfrankreich gestorben. Ihre Beerdigung findet am 7. Januar im südfranzösischen Saint-Tropez statt. Nach Angaben von Bardots Stiftung findet zuvor eine Trauerfeier in einer Kirche in Saint-Tropez statt.

Die Schauspielerin selbst wünschte sich in ihrem letzten Buch ein schlichtes Grab auf ihrem Anwesen – nun soll die französische Film-Ikone nach Angaben der Hafenstadt Saint-Tropez am 7. Januar auf einem Friedhof direkt am Meer beigesetzt werden. Auf dem Friedhof liegen auch ihre Eltern begraben.

Bardot über Le Pen: «Einzige Frau, die Eier hat»

Die Trauerfeier in der Kirche Notre-Dame de l’Assomption, einem Wahrzeichen von Saint-Tropez, soll auf Bildschirmen im Hafen und auf dem zentralen Place des Lices übertragen werden, wie die Stiftung am Montag bekannt gab. Im Anschluss soll dann die Beisetzung in privatem Kreis stattfinden.

Die ehemalige Schauspielerin war in den vergangenen Jahren politisch nach Rechtsaussen abgedriftet und erntete dafür Kritik. Sie wetterte gegen eine angebliche «Islamisierung» oder «ausländische Überbevölkerung» in Frankreich durch muslimische Einwanderer. Wegen rassistischer Äusserungen wurde Bardot mehrfach zu Geldstrafen verurteilt.

Schon 2012 warb Bardot für die Wahl der Rechtspopulistin Le Pen. «Ich mag Marine Le Pen sehr. Sie ist die einzige Frau, (...) die Eier hat», erklärte Bardot.

