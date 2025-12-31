klar-5°
DE | FR
burger
International
Frankreich

Brigitte Bardot: Le Pen kommt zur Beerdigung – Macron bleibt fern

Brigitte Bardot: Le Pen kommt zur Beerdigung – Macron bleibt fern

Die französische Rechtspopulistin Marine Le Pen wird an der Beerdigung von Brigitte Bardot teilnehmen. Ein anderer Staatsmann kommt dagegen nicht.
31.12.2025, 04:5631.12.2025, 04:56
Ein Artikel von
t-online

Die französische Rechtspopulistin und dreimalige Präsidentschaftkandidatin Marine Le Pen wird in der kommenden Woche an der Beerdigung der verstorbenen Film-Ikone Brigitte Bardot teilnehmen. Das teilte am Dienstag ein Mitglied des Teams der Fraktionschefin des Rassemblement National (RN) mit. Der französische Präsident Emmanuel Macron, der Bardot am Sonntag als «Legende» bezeichnet hatte, wird hingegen nicht bei der Beerdigung dabei sein, hiess es aus dem Elysée-Palast.

Marine Le Pen - candidate du Rassemblement National pour les elections presidentielles de 2022 devant la Marianne signee par Brigitte Bardot dans son bureau NEWS : Inauguration du Siege de Campagne de ...
Marine Le Pen neben einer Büste von Brigitte Bardot.Bild: www.imago-images.de

Bardot war am frühen Sonntagmorgen im Alter von 91 Jahren auf ihrem Anwesen in Südfrankreich gestorben. Ihre Beerdigung findet am 7. Januar im südfranzösischen Saint-Tropez statt. Nach Angaben von Bardots Stiftung findet zuvor eine Trauerfeier in einer Kirche in Saint-Tropez statt.

Die Schauspielerin selbst wünschte sich in ihrem letzten Buch ein schlichtes Grab auf ihrem Anwesen – nun soll die französische Film-Ikone nach Angaben der Hafenstadt Saint-Tropez am 7. Januar auf einem Friedhof direkt am Meer beigesetzt werden. Auf dem Friedhof liegen auch ihre Eltern begraben.

Der watson-Nachruf auf Brigitte Bardot:

Brigitte Bardot: Ihr Zauber, ihre grössten Lieben, ihr Rechtsrutsch

Bardot über Le Pen: «Einzige Frau, die Eier hat»

Die Trauerfeier in der Kirche Notre-Dame de l’Assomption, einem Wahrzeichen von Saint-Tropez, soll auf Bildschirmen im Hafen und auf dem zentralen Place des Lices übertragen werden, wie die Stiftung am Montag bekannt gab. Im Anschluss soll dann die Beisetzung in privatem Kreis stattfinden.

Die ehemalige Schauspielerin war in den vergangenen Jahren politisch nach Rechtsaussen abgedriftet und erntete dafür Kritik. Sie wetterte gegen eine angebliche «Islamisierung» oder «ausländische Überbevölkerung» in Frankreich durch muslimische Einwanderer. Wegen rassistischer Äusserungen wurde Bardot mehrfach zu Geldstrafen verurteilt.

Schon 2012 warb Bardot für die Wahl der Rechtspopulistin Le Pen. «Ich mag Marine Le Pen sehr. Sie ist die einzige Frau, (...) die Eier hat», erklärte Bardot.

Verwendete Quellen:

  • Nachrichtenagentur AFP
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Vor Deutschland: «Zombie-Tanker» aus Putins Schattenflotte entdeckt
Russland täuscht alte Schiffe als Neubauten vor. Nun wurde ein solcher «Zombie-Tanker» vor der deutschen Küste entdeckt.
Vor der deutschen Ostseeinsel Fehmarn wurde offenbar erstmals ein sogenannter «Zombie-Tanker» aus der russischen Schattenflotte gesichtet. Laut den «Kieler Nachrichten» fuhr die «Tavian» dort bereits Mitte Dezember vorbei. Dabei soll das Schiff von zwei russischen Zerstörern begleitet worden sein und 100'000 Tonnen Rohöl aus dem russischen Küstenort Primorsk an Bord gehabt haben.
Zur Story