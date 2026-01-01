Brand in Crans Montana – das sind die ersten Bilder nach der Katastrophe

freundlich-3°
Unglück in Crans-Montana – das sind die ersten Bilder nach der Katastrophe

In Crans Montana – einem Walliser Wintersportort – kam es in der Silvesternacht zu einem verheerenden Brand in einer stark besuchten Bar.
01.01.2026, 12:1301.01.2026, 12:47

In einer Bar in Crans Montana brach gegen 1.30 Uhr ein Feuer aus – die Behörden rechnen mit dutzenden Toten und rund hundert Verletzten.

Rescuers in the area where a fire broke out leaving people dead and injured, during New Years celebration, in Crans-Montana, Swiss Alps, Switzerland, Thursday, Jan. 1, 2026. (Police Cantonale Valaisa ...
Bild: keystone

Die genaue Anzahl der Todesopfer und der Verletzten ist aktuell noch nicht bekannt.

crans montana https://x.com/TruthFairy131/status/2006623615006196133/photo/2
Bild: x
Neujahr-Katastrophe in Crans-Montana – Dutzende Tote und 100 Verletzte bei Brand in Bar

Das Unglück hat sich in einer Bar namens «Le Constellation», einem beliebten Treffpunkt im Skigebiet, zugetragen.

Constellation Bar Crans Montana Brand
Bild: Screenshot Google Maps
The interior building where a fire broke out leaving people dead and injured, during New Years celebration, in Crans-Montana, Swiss Alps, Switzerland, Thursday, Jan. 1, 2026. (Police Cantonale Valais ...
Bild: keystone
The interior building where a fire broke out leaving people dead and injured, during New Years celebration, in Crans-Montana, Swiss Alps, Switzerland, Thursday, Jan. 1, 2026. (Police Cantonale Valais ...
Bild: keystone

Die rund hundert Verletzten wurden in das Spital Wallis sowie in andere Spitäler gebracht. Das Spital Wallis hat den Katastrophenplan ausgelöst – die Intensivstationen und Operationssäle sind nach eigenen Angaben voll belegt.

KEYPIX - A banner stating that fireworks are prohibited due to the risk of fire is pictured near the area where a fire broke out at the Le Constellation bar and lounge following an explosion in the ea ...
Bild: keystone

Ein Teil der Schwerverletzten, insbesondere Brandopfer, wurde bereits in Universitätsspitäler in anderen Kantonen verlegt.

feuer crans montana
Bild: x

Laut dem Walliser Staatsrat Mathias Reynard sind die Kapazitäten im Wallis vollständig ausgelastet. Die Rettungskräfte werden von anderen Kantonen unterstützt, unter anderem wurden 10 Helikopter für die Versorgung der Verletzten aufgeboten.

crans montana https://x.com/le_Parisien/status/2006638233044562035/photo/1
Bild: x

Die Identifizierung der Verstorbenen hat laut Staatsanwaltschaft oberste Priorität. Da es sich um einen international frequentierten Ferienort handelt, wird davon ausgegangen, dass die Opfer aus verschiedenen Ländern stammen. Die rechtsmedizinischen Arbeiten seien aufwendig, weshalb Verstärkung aus benachbarten Kantonen angefordert wurde.

crans montana https://x.com/LAMUSIQUESTAR/status/2006662915428909370/photo/3
Bild: x

Ein Anschlag wird ausgeschlossen, wie die Walliser Behörden am Neujahrstag vor den Medien sagten. Man habe Anzeichen gefunden, dass sich in der Bar ein Feuer entwickelt habe. Im Zuge dieses Feuers sei es zu Explosionen gekommen.

Police officers inspect the area where a fire broke out at the Le Constellation bar and lounge leaving people dead and injured, during New Years celebration, in Crans-Montana, Swiss Alps, Switzerland ...
Bild: keystone

Der Walliser Staatsrat hat die «besondere Lage» ausgerufen, um den Grosseinsatz zu koordinieren. Damit sollen möglichst rasch und ohne Verzögerung alle nötigen Einsatzmittel mobilisiert werden können, hiess es in einem Communiqué.

epa12620315 (L-R) Mathias Reynard, State Councillor and president of the Council of State of the Canton of Valais, Stephane Ganzer, State Councillor and head of the Department of Security, Institution ...
Bild: keystone

Mehrere hundert Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr, Zivilschutz und Sanität stehen im Einsatz. Mobilisiert wurden unter anderem zehn Helikopter und 40 Ambulanzen.

epa12620167 Police officers stand near the site where a fire broke out at Le Constellation bar and lounge following an explosion in the early hours of New Year&#039;s Eve, in Crans-Montana, Switzerlan ...
Bild: keystone

Für Angehörige wurde eine psychologische Betreuungszelle eingerichtet und eine Hotline geschaltet. Die Behörden riefen die Bevölkerung zur Zurückhaltung und Respekt gegenüber den Familien der Opfer auf. Von Spekulationen über die Brandursache sei abzusehen, da die Ermittlungen noch am Anfang stünden.

CRANS-MONTANA, SWITZERLAND - JANUARY 1: (----EDITORIAL USE ONLY – MANDATORY CREDIT - &#039;VALAIS CANTONAL POLICE / HANDOUT&#039; - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO ...
Bild: reuters/ Valais Cantonal Police

(cmu/mit Material der sda)

Mehr dazu:

Dutzende Tote nach Brand und Explosion bei Silvesterparty in Crans-Montana
Video: watson
