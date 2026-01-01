Erste Augenzeugen berichten vom Unglück in Crans-Montana: «eine surreale Szene»

Um 1.30 Uhr morgens kam es in der Silvesternacht in Crans-Montana zu einem verheerenden Unglück. Ein Brand in einer Bar fordert dutzende Todesopfer und etwa Hundert Verletzte. Nun berichten erste Augenzeugen über die Silvesternacht.

Corina Mühle Folge mir

Mehr «Schweiz»

Gegenüber dem Schweizer Portal 24 Heures haben mehrere Augenzeugen über den Moment gesprochen, in dem das Feuer ausbrach. Einer von ihnen ist ein 19-Jähriger. Er sagt, dass Feuerwerkskörper an Flaschen die Decke in Brand gesetzt hätten. Dann sei Panik ausgebrochen und die Menschen seien zur einzigen Treppe geströmt, die aus dem Keller der Bar führt. Das decke sich mit einem Bericht eines anderen Augenzeugen, so «24 Heures».

Ein anderer Mann, der kurz nach der Tragödie am Unglücksort war, sagt, dass schwarzer, dichter Rauch aus der Bar quoll, brennende Menschen schreiend herauskamen und andere leblos am Boden lagen.

Das ist die Bar «Le Constellation»:

1 / 9 Le Constellation quelle: screenshot google maps

Eine andere Augenzeugin namens Anaïs erzählt, dass sie an Silvester eigentlich mit ihrer Freundesgruppe in die Bar wollte, aber vergessen hat zu reservieren. Sie ist aus Genf, verbringe ihre Winter aber im Wallis und sei Stammgast im «Le Contellation». Laut ihr war die Bar in den vergangenen Tagen überdurchschnittlich gut besucht. Die Gäste der Bar seien meistens sehr jung – auch Anaïs ist erst 17. Am Eingang sei sie noch nie kontrolliert worden. Dies bestätigen auch andere Zeugen: «Es war immer eine sehr volle Bar, besonders zu dieser Jahreszeit, und es war einfach, in die Bar zu kommen», so ein junger Mann. Laut Anaïs ist der Club im Untergeschoss – wo vermutlich auch der Brand ausgebrochen ist – nur durch eine Treppe erreichbar.

Ihre Wohnung sei direkt neben dem «Hotel Contellation» – zu dem auch die Bar gehöre. Als Anaïs von ihrer Silvesterfeier nach Hause gekommen ist, hat sie von der Tragödie erfahren: «Es herrschte Panik. Traumatisierte Menschen irrten weinend auf der Strasse umher. Eine surreale Szene». Anaïs habe die ganze Nacht nicht geschlafen. «Ich bin traumatisiert. Wenn ich daran denke, dass wir hätten dabei sein können …»

Eine andere Frau sucht ihren Sohn und fühlt sich hilflos: «Er ist unauffindbar. Niemand weiss, wo er ist», sagt sie unter Tränen laut «24 Heures».

Für Angehörige wurde eine Hotline eingerichtet.

Mehr zu Crans Montana: