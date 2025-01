So sieht das offizielle Trump-Porträt für seine zweite Präsidentschaft aus. Bild: Trump Vance Administration

Offizielles Trump-Porträt veröffentlicht – es kommt uns irgendwie bekannt vor 🤨

Am Donnerstag hat die neue US-Regierung um den künftigen US-Präsidenten Donald Trump und seinen Vize J.D. Vance die offiziellen Porträts der beiden Spitzenpolitiker veröffentlicht. Trump und Vance sind dabei beide in blauen Anzügen und mit blauer Krawatte gekleidet. Beide posieren vor der US-Flagge – Trump trägt zudem einen Pin mit dieser.

J.D. Vance sieht auf seinem Porträt um einiges glücklicher aus als sein Chef. Bild: Trump Vance Administration

Doch obwohl die Kleidung der beiden Politiker ähnlich ist, unterscheiden sich die beiden Porträts überraschend deutlich. Während Vance mit verschränkten Armen anscheinend selbstbewusst in die Kamera lächelt, sieht Trump um einiges weniger zufrieden aus. Der künftige Präsident schaut äusserst skeptisch aus der Wäsche – ganz im Gegensatz zum Porträt seiner ersten Amtszeit. Beim Bild, das 2016 zum selben Anlass veröffentlicht wurde, posierte Trump ebenfalls in blauem Anzug, mit blauer Krawatte und mit US-Pin vor einer Flagge, lächelte aber zufrieden in die Kamera.

2016 sah Trump auf seinem Porträt noch deutlich zufriedener aus. Bild: The White House

So erinnert das neue Bild Trumps stark an ein anderes des Ex-Präsidenten, welches 2023 weltweit für Schlagzeilen sorgte: den «Mugshot» Trumps, der im Zuge eines Gerichtsprozesses zu seiner Schweigegeldaffäre veröffentlicht wurde. Auch hier blickte der Ex-Präsident äusserst grimmig in die Kamera. Auch die Frisur auf den beiden Bildern ist äusserst ähnlich.

Der «Mugshot» von Donald Trump ging 2023 um die Welt. Bild: keystone

Die künftige US-Regierung zeigte sich derweil äusserst zufrieden mit dem neuen Bildmaterial. «They go hard», heisst es auf einem kurz gehaltenen Communiqué auf der Homepage von Donald Trump – frei übersetzt also etwa «sie sind krass». (dab)