International

USA

R. Kellys Prozesse verschoben – wegen Corona



Bild: AP

R. Kellys Prozesse verschoben – wegen Corona

Die Prozesse wegen Sexualverbrechen gegen den früheren Pop-Superstar R. Kelly (53) sind aufgrund der Corona-Krise zunächst auf den Herbst geschoben werden. Der Prozess in New York, der eigentlich für den Sommer geplant gewesen war, sei erstmal auf Ende September geschoben worden, teilte das Gericht am Donnerstag (Ortszeit) mit. Der Prozess in Chicago, der eigentlich für Oktober geplant gewesen war, solle danach stattfinden. Ende April solle es nochmal eine Anhörung per Videokonferenz geben. Je nach Entwicklung der Corona-Krise müsse der Zeitplan möglicherweise erneut angepasst werden.

Kelly beantragte ausserdem erneut, aus Sorge vor einer Ansteckung mit dem neuartigen Coronavirus vorzeitig aus dem Gefängnis entlassen zu werden. Einen vorherigen Antrag hatte Richterin Ann Donnelly abgelehnt.

Der Sänger («I Believe I Can Fly») ist seit vergangenem Sommer in Haft. In Chicago sowie in New York und Minnesota liegen lange Anklageschriften gegen Kelly vor - unter anderem wegen sexuellen Missbrauchs Minderjähriger. Der Musiker beteuert seine Unschuld.

(sda/dpa)

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne Watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 5.00 CHF 10.00 CHF 15.00 Nicht mehr anzeigen

40 (momoll, vierzig!) Gründe, weshalb man trotz Trump die USA immer noch lieben kann Gibt es guten Wein unter 20 Franken? Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter