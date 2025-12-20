Nebel
DE | FR
burger
International
Wissen

Nasa verliert Kontakt zur Mars-Sonde Maven

Nasa verliert Kontakt zur Mars-Sonde «Maven»

20.12.2025, 07:0020.12.2025, 07:00

Die US-Raumfahrtbehörde Nasa hat den Kontakt zur Mars-Sonde «Maven» verloren. Es werde daran gearbeitet, diesen Kontakt wiederherzustellen, sagte eine Nasa-Sprecherin der deutschen Nachrichtenagentur DPA.

Seit rund zwei Wochen seien keine regulären Daten mehr empfangen worden. Aus einem «kurzen Fragment», gehe hervor, dass die Sonde möglicherweise «auf unerwartete Art und Weise rotiert» sei.

Die Ende 2013 gestartete «Maven» umkreist seit rund zehn Jahren den Mars und liefert wichtige Forschungsdaten vor allem zur Atmosphäre des Planeten. Zudem hat die Nasa noch die Sonden «Mars Odyssey» und «Mars Reconaissance Orbiter» im Einsatz, zudem die Rover «Curiosity» und «Perseverance» auf der Oberfläche unseres Nachbarplaneten. (sda/dpa)

Mehr zur Nasa:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Katzen miauen bei Männern häufiger
Wenn männliche Katzenbesitzer nach Hause kommen, miauen Katzen deutlich häufiger, als wenn es sich um eine Frau handelt. Der Grund ist jedoch nicht grössere Zuneigung.
Wie Katzen ihre Menschen begrüssen, wenn diese nach Hause kommen, war bisher kaum Gegenstand von wissenschaftlichen Untersuchungen. Und wenn, dann beruhten sie auf Selbstauskünften der Tierbesitzer. Eine neue Studie, die von 2022 bis 2024 durchgeführt und im November 2025 im Fachmagazin Ethology veröffentlicht wurde, hat nun versucht, das Verhalten der Stubentiger objektiver zu analysieren. Das Forschungsteam unter der Leitung von Yasemin Salgirli Demirbas von der Universität Ankara verfolgte dazu einen ganz anderen Ansatz.
Zur Story