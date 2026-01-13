wechselnd bewölkt
Wadephul sieht keine Anhaltspunkte für US-Invasion in Grönland

Deutscher Aussenminister sieht keine Anhaltspunkte für US-Invasion in Grönland

Der deutsche Aussenminister Johann Wadephul rechnet nach einem Gespräch mit seinem US-Kollegen Marco Rubio nicht mit einer Militäraktion der USA zur Annexion Grönlands.
13.01.2026, 03:11

«Ich habe keinen Anhaltspunkt dafür, dass das ernsthaft erwogen wird», sagte Wadephul.

Secretary of State Marco Rubio, right, stands with Germany&#039;s Foreign Minister Johann Wadephul at the State Department, Monday, Jan. 12, 2026, in Washington. (AP Photo/Mark Schiefelbein). Marco Ru ...
Wadephul und Rubio beim Treffen in Washington.Bild: keystone

«Ich glaube, dass es ein gemeinsames Interesse gibt, dass wir uns um die Sicherheitsfragen, die im arktischen Raum auftreten, kümmern sollten und kümmern werden», sagte der CDU-Politiker vor den Medien nach einem Treffen mit seinem US-Kollegen Marco Rubio in Washington.

Wadephul sagte weiter, die Nato sei dabei, zur Sicherheit in der Arktis «noch einmal konkretere Pläne zu entwickeln», die dann mit den USA besprochen werden. Dies habe man zwar aktuell bisher nicht machen können, «aber die Bereitschaft dazu, diese Fragen im Nato-Raum zu diskutieren, die ist selbstverständlich allerseits vorhanden».

US-Präsident Donald Trump macht immer wieder deutlich, dass er die offiziell zum Nato-Partner Dänemark gehörende Insel unter Kontrolle der Vereinigten Staaten bringen will. (sda/dpa)

