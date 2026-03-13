Cute News

Wisst ihr, was kein Unglück bringt? 27 lustige Tierbilder

Cute News, everybody!

Auch wenn der Freitag, der 13. als Unglückstag gilt, ist es hier alles andere als das. Denn heute gibt es ganz viel Cuteness für uns alle.

Los geht's!

Hach. 😻

Da ist jemand noch etwas müde …

Kleiner Snack für zwischendurch.

Ist schon 4 Uhr?

Jetzt aber mitkommen!

Der nächste Michael Phelps:

Wenn du Durst hast, aber das warme Bett nicht verlassen möchtest:

Wenn du genau weisst, dass dieser Stuhl ab sofort dir gehört:

Zunge der Woche:

Wenn die Sonne auch im Flachland endlich wieder scheint:

Aus der Kategorie «im perfekten Moment abgedrückt».

Immer die nervigen süssen Kleinen …

Und weil Baby-Esel alles sind, was du gerade brauchst:

Ich begrüsse euch herzlich beim heutigen Meeting …

Hallo!

Hunde, wenn sich ihr Gehirn gerade im Ruhemodus befindet:

Damit wir heute auch noch etwas lernen, stelle ich euch den Rosalöffler vor.

Bild: imago images

Er ist mit 86 Zentimetern grösser als sein Artgenosse, den Löffler, den du hier siehst:

Typisch für Löffler ist die Form des Schnabels, der wie ein Löffel geformt ist.

Bild: imago images

Diesen brauchen sie für die Nahrungssuche. Sie bewegen den Schnabel durch das Wasser, um Fische oder Insekten zu fangen.

Bild: imago images

Die Küken werden mit geraden Schnäbeln geboren. Während sie wachsen, verwandeln sich die Schnäbel allmählich in die charakteristische Löffelform.

Bild: imago images

Ihr Verbreitungsgebiet ist vom Süden der USA bis nach Argentinien.

Bild: imago images

Vor rund 100 Jahren war der Rosalöffler am Rande der Ausrottung. Denn die Federn der Tiere waren in der Modeindustrie sehr beliebt. Heute ist der Vogel aber geschützt und seine Population konnte sich erholen.

Bild: imago images

Woher die rosa Farbe kommt, fragst du dich? Die Antwort ist die gleiche wie bei Flamingos. Rosalöffler ernähren sich von Krebstieren, die sich wiederum von Algen ernähren und deshalb rosa sind.

Bild: imago images

So schön! 😻

Bild: imago images

Und wenn du deine Kamera dabei hast und im perfekten Moment abdrückst, kannst du so ein Foto schiessen:

So, das war es auch bereits mit Rosalöffler und den Cute News für heute.

Jetzt bist du dran! Teile deine besten Tierbilder in der Kommentarspalte!