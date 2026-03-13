wechselnd bewölkt
Spass
Cute News

Cute News: Lustige Tiere von Katzen, Hunden und Pferden

Wisst ihr, was kein Unglück bringt? 27 lustige Tierbilder

13.03.2026, 06:1213.03.2026, 06:12
Corina Mühle
Corina Mühle

Cute News, everybody!

Auch wenn der Freitag, der 13. als Unglückstag gilt, ist es hier alles andere als das. Denn heute gibt es ganz viel Cuteness für uns alle.

Los geht's!

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: reddit

Hach. 😻

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: instagram

Da ist jemand noch etwas müde …

cute news tier hund https://ch.pinterest.com/pin/1121888957208686344/
Bild: pinterest

Kleiner Snack für zwischendurch.

cute news tier pferd https://ch.pinterest.com/pin/1121888957199769957/
Bild: pinterest

Ist schon 4 Uhr?

cute news tier katze https://ch.pinterest.com/pin/1121888957208686344/
Bild: PINTEREST

Jetzt aber mitkommen!

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: reddit

Der nächste Michael Phelps:

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: reddit

Wenn du Durst hast, aber das warme Bett nicht verlassen möchtest:

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: reddit

Wenn du genau weisst, dass dieser Stuhl ab sofort dir gehört:

cute news tier katze https://www.reddit.com/r/notmycat/comments/1rq4esk/recently_moved_into_new_apartment_and_it_came/
Bild: reddit

Zunge der Woche:

cute news tier ziege https://cz.pinterest.com/pin/152700243608880949/
Bild: pinterest

Wenn die Sonne auch im Flachland endlich wieder scheint:

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: reddit

Aus der Kategorie «im perfekten Moment abgedrückt».

cute news tier katze https://ch.pinterest.com/pin/3729612268958948/
Bild: pinterest

Immer die nervigen süssen Kleinen …

cute news tier esel https://ch.pinterest.com/pin/1121888957201565225/
Bild: pinterest

Und weil Baby-Esel alles sind, was du gerade brauchst:

1 / 13
Baby-Esel sind jetzt alles, was du gerade brauchst
Bild: Imgur
quelle: imgur
(Unten geht es mit den Cute News weiter.)

Ich begrüsse euch herzlich beim heutigen Meeting …

cute news tier hund https://www.reddit.com/r/dogmemes/comments/1rqjvqt/welcome_to_the_meeting_of_good_boys/
Bild: reddit

Hallo!

cute news tier ziege https://ch.pinterest.com/pin/1121888957208126873/
Bild: pinterest

Hunde, wenn sich ihr Gehirn gerade im Ruhemodus befindet:

cute news tier hund https://ch.pinterest.com/pin/7740630605907051/
Bild: pinterest

Damit wir heute auch noch etwas lernen, stelle ich euch den Rosalöffler vor.

Rosa Loeffler,Ajaia ajaja, Pantanal, Brasilien mcpins *** Rosa Loeffler,Ajaia ajaja, Pantanal, Brazil mcpins mcpins
Bild: imago images

Er ist mit 86 Zentimetern grösser als sein Artgenosse, den Löffler, den du hier siehst:

löffler
Bild: creative commons

Typisch für Löffler ist die Form des Schnabels, der wie ein Löffel geformt ist.

Rosalöffler Platalea ajaja mit seinem typischen löffelförmigen Schnabel *** Rosal spoonbill Platalea ajaja with its typical spoon shaped beak 1026202787
Bild: imago images

Diesen brauchen sie für die Nahrungssuche. Sie bewegen den Schnabel durch das Wasser, um Fische oder Insekten zu fangen.

Roseate Spoonbill Platalea ajaja standing in water, Myakka River State Park, Florida, USA. March. PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY 1532079 GeorgexSanker
Bild: imago images

Die Küken werden mit geraden Schnäbeln geboren. Während sie wachsen, verwandeln sich die Schnäbel allmählich in die charakteristische Löffelform.

Rosalöffler Platalea ajaja, adult, drei Jungtiere, drei Küken, auf Nest, am Brutplatz, auf Baum, Sozialverhalten, St. Augustine, Florida, Nordamerika, USA, Nordamerika Roseate spoonbill Platalea ajaja ...
Bild: imago images

Ihr Verbreitungsgebiet ist vom Süden der USA bis nach Argentinien.

Rosalöffler platalea ajaja, adult im Wasser stehend mit offenem Schnabel, Los Lianos in Venezuela *** Rosal Spoonbill Platalea Ajaja , Adult at Water standing with open Beak, Los LIANOS in Venezuela C ...
Bild: imago images

Vor rund 100 Jahren war der Rosalöffler am Rande der Ausrottung. Denn die Federn der Tiere waren in der Modeindustrie sehr beliebt. Heute ist der Vogel aber geschützt und seine Population konnte sich erholen.

Rosalöffler Platalea ajaja, adult, Paar, am Nest, am Brutplatz, auf Baum, Sozialverhalten, St. Augustine, Florida, Nordamerika, USA, Nordamerika Roseate spoonbill Platalea ajaja, adult, pair, at nest, ...
Bild: imago images

Woher die rosa Farbe kommt, fragst du dich? Die Antwort ist die gleiche wie bei Flamingos. Rosalöffler ernähren sich von Krebstieren, die sich wiederum von Algen ernähren und deshalb rosa sind.

Roseate spoonbill Platalea ajaja flapping wings at the waters edge, Cedar Key, Levy County, Florida, USA, April PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY 1555542 RogerxPowell
Bild: imago images

So schön! 😻

Rosalöffler Platalea ajaja mit seinem typischen löffelförmigen Schnabel / *** Rosal spoonbill Platalea ajaja with its typical spoon shaped beak 1026202785
Bild: imago images

Und wenn du deine Kamera dabei hast und im perfekten Moment abdrückst, kannst du so ein Foto schiessen:

Rosalöffel https://ch.pinterest.com/pin/1121888957208686633/
Bild: pinterest

So, das war es auch bereits mit Rosalöffler und den Cute News für heute.

Roseate Spoonbill (Platalea ajaja) Gulf Coast, Mexico, Central and South America https://ch.pinterest.com/pin/5418462041600536/
Bild: pinterest
Jetzt bist du dran! Teile deine besten Tierbilder in der Kommentarspalte!
Was sind die Cute News?
Jeden Freitagmorgen ab 6 Uhr findest du auf watson die Cute News. Es ist eine Sammlung von lustigen und herzigen Tierbildern und -Videos, die vergangene Woche im Internet viral gingen. In der Kommentarspalte geht es mit den User-Inputs weiter.
