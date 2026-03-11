Papst ruft zu Beendigung des Kriegs auf ++ Spionage? 20 Festnahmen im Nordwestiran

Papst Leo XIV. hat beim Angelus-Gebet am Sonntag einen neuen eindringlichen Appell für ein Ende des Iran-Kriegs gerichtet. «Seit zwei Wochen leiden die Menschen im Nahen Osten unter schwerer Gewalt und Krieg. Tausende Unschuldige wurden getötet, unzählige Menschen wurden gezwungen, ihre Häuser zu verlassen», beklagte der Papst.
«Den Angehörigen der Opfer von Angriffen auf Schulen, Krankenhäuser und Wohngebiete gilt meine besondere Nähe», so der Papst.
Zugleich äusserte er grosse Sorge über die Lage im Libanon, das Land, das er bei seiner ersten Auslandsreise im vergangenen Dezember besucht hatte. «Es braucht Wege des Dialogs, die die staatlichen Autoritäten des Landes dabei unterstützen können, dauerhafte Lösungen für die aktuelle Krise zu finden - zum Wohl aller Libanesen», so der Papst. (sda/apa)
«Den Angehörigen der Opfer von Angriffen auf Schulen, Krankenhäuser und Wohngebiete gilt meine besondere Nähe», so der Papst.
Zugleich äusserte er grosse Sorge über die Lage im Libanon, das Land, das er bei seiner ersten Auslandsreise im vergangenen Dezember besucht hatte. «Es braucht Wege des Dialogs, die die staatlichen Autoritäten des Landes dabei unterstützen können, dauerhafte Lösungen für die aktuelle Krise zu finden - zum Wohl aller Libanesen», so der Papst. (sda/apa)