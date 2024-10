Sturm «Milton» erreicht erneut höchste Hurrikan-Stärke fünf

US-Präsident Joe Biden sagte, es könnte «der schlimmste Sturm seit mehr als einem Jahrhundert sein, der Florida trifft». Er rief die Menschen auf, sich sofort in Sicherheit zu bringen, es gehe «um Leben und Tod». Biden verschob angesichts des Hurrikans einen für diese Woche geplanten Besuch in Deutschland.

Das NHC hatte «Milton» bereits am Montag mit der Kategorie fünf eingestuft, zuvor am Dienstag jedoch auf die Stärke vier herabgestuft. Dennoch bleibe der Wirbelsturm ein «extrem gefährlicher Hurrikan».

Während der Hurrikan über den östlichen Golf von Mexiko ziehe, seien Schwankungen in der Intensität wahrscheinlich. «Milton» werde aber voraussichtlich ein gefährlicher Hurrikan sein, wenn er am Mittwochabend die Westküste von Florida erreiche.

Corona zieht an – doch an eine Impfung zu kommen, ist gar nicht so einfach

Du brauchst was zu lachen? Hier: 27 Fails für mehr Spass am Dienstag

Autofahrer in Deutschland in «Sesamstrassen»-Kostüm geblitzt

Ein Autofahrer in einem «Sesamstrassen»-Kostüm ist im deutschen Dortmund von der Polizei geblitzt worden. Der Mann oder die Frau fuhr im September zu schnell über die Autobahn 45 in Richtung Hagen, wie die Polizei in Dortmund am Dienstag mitteilte.