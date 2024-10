Ganz Florida wartet gespannt auf Hurrikan «Milton». Bild: keystone

«Wenn sie bleiben, sterben sie» – die wichtigsten Karten zu Monster-Hurrikan «Milton»

Erneut trifft ein gefährlicher Hurrikan auf die Südostküste der USA: Alles, was du zu «Milton» wissen willst.

Rund anderthalb Wochen nach «Helene» rüstet sich der US-Bundesstaat Florida für den nächsten gefährlichen Hurrikan: «Milton».

Der Sturm stelle eine «extrem ernsthafte» Bedrohung für Florida dar und sei lebensbedrohlich, so die Behörden.

Die wichtigsten Karten und Grafiken zum Monster-Hurrikan.

Wie stark ist Hurrikan «Milton»?

In der Nacht auf Dienstag (Schweizer Zeit) hat sich «Milton» vor der Westküste Floridas im Golf von Mexiko leicht abgeschwächt. Das US-Hurrikanzentrum stufte ihn auf die zweithöchste Kategorie 4 herab, mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 250 Kilometern pro Stunde.

Trotz der abnehmenden Stärke bleibt «Milton» gefährlich, denn es wird erwartet, dass er an Grösse zunimmt und so ein ausgedehntes Gebiet betroffen sein wird.

Die zu erwartende Windgeschwindigkeit für Hurrikane Milton, Angaben in Meilen pro Stunde. Bild: National Hurricane Center

Wo wird Hurrikan «Milton» auf Land treffen?

Zwar wurde «Milton» auf die Gefahrenstufe 4 zurückgestuft, er könnte aber im Verlauf des Tages wieder die stärkste Stufe erreichen.

Den Prognosen zufolge wird «Milton» zuerst über die mexikanische Halbinsel Yucatán hinwegfegen. Am Mittwochmorgen (Ortszeit) soll «Milton» dann in Florida auf Land treffen.

Meteorologen gehen davon aus, dass der Sturm als Hurrikan der Kategorie 3 mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 209 Kilometern pro Stunde die Golfküste des Sonnenscheinstaates treffen wird. Besonders gefährdet sind die Städte Naples, Fort Meyers und Tampa.

Der erwartete zeitliche Ablauf von Hurricane «Milton» bis Freitagmorgen. Bild: National Hurricane Center

Mit was für Folgen rechnen die Behörden?

«Milton» habe das Potenzial, einer der zerstörerischsten Hurrikane zu werden, die jemals in dieser Region verzeichnet wurden, teilte das Nationale Hurrikanzentrum mit. Normalerweise trockene Gebiete in Küstennähe könnten durch das ansteigende Wasser überschwemmt werden. Es sei mit Sturmfluten mit Pegelständen von bis zu fünf Metern und zerstörerischen Winden zu rechnen.

Vor allem an den Küsten muss mit Überschwemmungen gerechnet werden. Bild: National Hurricane Center

Während «Helene» hauptsächlich Wasser gebracht habe, werde «Milton» auch heftigen Wind bringen. Flughäfen in Florida kündigten an, den Flugverkehr absehbar einzustellen. Der Flughafen in Tampa etwa will ab Dienstag schliessen, der in Orlando am Mittwoch. Das Weisse Haus kündigte Unterstützung für Florida an. US-Präsident Joe Biden erklärte für den Bundesstaat Florida den Notstand. Dadurch werden Mittel des Bundes zur Unterstützung in den betroffenen Regionen freigegeben.

Diese Gebiete werden gemäss Prognosen am meisten betroffen sein. Bild: National Hurricane Center

Warnungen an Bevölkerung werden dramatischer

Derweil werden die Warnungen an die Bevölkerung immer alarmierender: «Ich kann ohne jegliche Dramatisierung sagen: Wenn Sie sich dafür entscheiden, in einem der Evakuierungsgebiete zu bleiben, werden Sie sterben», sagte die Bürgermeisterin der Stadt Tampa, Jane Castor, im Sender CNN.

In mehreren Teilen des US-Bundesstaates sind Menschen aufgefordert worden, sich in Sicherheit zu bringen. Teilweise seien dazu auf den Strassen die Seitenstreifen als Fahrspuren freigegeben worden.

Eine Übersicht mit dem wichtigsten Warnungen der Behörden. Bild: National Hurricane Center

In Tampa rüsten sich die Menschen für den Sturm. Hunderte von Krankenwagen stünden etwa für die Evakuierung von Krankenhäusern und Pflegeheimen bereit, zitierte die Zeitung «Washington Post» den Katastrophenschutz des Bundesstaates. In der Region lebten viele ältere Menschen, was die Lage erschwere. Auch ein Zoo in Tampa und das Aquarium bereiten sich laut «CNN» auf den Sturm vor. Korallen sollen in anderen Aquarien untergebracht werden, während im Zoo derzeit Tierunterkünfte gesichert würden.

(mit Material der sda/dpa)