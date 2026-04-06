Astronauten der Artemis II suchen zu Ostern Rührei im All

Nina Bürge Folge mir

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Während einer Pressekonferenz der kanadischen Raumfahrtbehörde (CSA) sprachen die vier Astronauten an Bord der Artemis II. Im Zentrum stand dabei Jeremy Hansen, ein kanadischer Astronaut, der mit den drei Amerikanern und Nasa-Astronauten Reid Wiseman, Victor Glover und Christina Koch auf dieser Weltraummission ist.

Bei der Pressekonferenz stellten sich die vier Astronautinnen und Astronauten den Fragen von kanadischen Bürgerinnen und Bürgern, worunter auch Kinder waren. Eine der Fragen war, wie sie denn im All Ostern feiern würden und ob auch sie Ostereier suchten, was sie auf eine etwas andere Art und Weise tatsächlich getan haben. Das erklären sie im Video:

Video: watson/nina bürge

Eine weitere Frage, die sich wohl viele stellen, ist, ob das Essen im Weltall gut schmeckt und was man dort überhaupt essen oder kochen kann. Diese Fragen beantworteten Jeremy Hansen und Christina Koch und zeigten gleich, wie ihr Abendessen an diesem Tag aussah.

Das essen die Astronautinnen und Astronauten: Video: watson/nina bürge

Eine andere Frage, die bei der Pressekonferenz aufkam, die sich bisher wohl die wenigsten Leute gestellt haben, lautete: Wie führt man im All, wo jeder Mensch schwerelos ist, eine Herzdruckmassage durch?

Hier die Antwort im Video: Video: watson/nina bürge

Die Crew der Mission soll um den Mond herumfliegen und anschliessend am kommenden Samstag im Pazifik durch eine sogenannte Wasserung wieder auf der Erde aufkommen.

Die vier Astronauten sind seit 50 Jahren die ersten Menschen, die sich auf dem Weg zum Mond befinden. Für Glover, Koch und Wiseman ist es bereits der zweite Flug ins All. Für den Kanadier Hansen ist es der Erste. Zudem ist er auch der erste Kanadier auf einer Mond-Mission, Koch ist die erste Frau und Glover der erste schwarze Mensch auf einer solchen Mond-Mission. (nib)