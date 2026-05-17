Video: watson/Aylin Erol, Michael Shepherd

Nach diesen 97 Sekunden weisst du, wie sich die SVP die «10-Millionen-Schweiz» vorstellt

Aylin Erol Folge mir Michael Shepherd Folge mir

Mehr «Schweiz»

Mit der Initiative «Keine 10-Millionen-Schweiz» will die SVP die Bevölkerungszahl der Schweiz auf zehn Millionen begrenzen. Aber wie genau soll das funktionieren? Antworten liefert unser Erklärvideo.

Am 14. Juni stimmt die Schweiz über die Nachhaltigkeits-Initiative ab, besser bekannt unter dem Namen «Keine 10-Millionen-Schweiz». Mit dieser möchte die SVP einen Bevölkerungsdeckel einführen. Sie ist die einzige Partei, die sich für die Initiative einsetzt. Alle anderen haben sich zusammengetan und weibeln für ein Nein zur «Chaos-Initiative», wie sie diese nennen.

Was genau der Initiativtext fordert und welche Argumente sich gegenüberstehen, erklärt watson-Reporterin Aylin in 97 Sekunden im Video.

Video: watson/Aylin Erol, Michael Shepherd

Mehr Videos:

Video: watson/emanuella kälin

Video: watson/hanna hubacher, michael shepherd

Video: alina kilongan, nico bernasconi