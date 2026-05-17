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«Keine 10-Millionen-Schweiz»: Die Initiative im Video erklärt

Video: watson/Aylin Erol, Michael Shepherd

Nach diesen 97 Sekunden weisst du, wie sich die SVP die «10-Millionen-Schweiz» vorstellt

Aylin Erol
Aylin Erol
Michael Shepherd
Michael Shepherd
Mit der Initiative «Keine 10-Millionen-Schweiz» will die SVP die Bevölkerungszahl der Schweiz auf zehn Millionen begrenzen. Aber wie genau soll das funktionieren? Antworten liefert unser Erklärvideo.
17.05.2026, 09:5817.05.2026, 10:45

Am 14. Juni stimmt die Schweiz über die Nachhaltigkeits-Initiative ab, besser bekannt unter dem Namen «Keine 10-Millionen-Schweiz». Mit dieser möchte die SVP einen Bevölkerungsdeckel einführen. Sie ist die einzige Partei, die sich für die Initiative einsetzt. Alle anderen haben sich zusammengetan und weibeln für ein Nein zur «Chaos-Initiative», wie sie diese nennen.

Was genau der Initiativtext fordert und welche Argumente sich gegenüberstehen, erklärt watson-Reporterin Aylin in 97 Sekunden im Video.

Video: watson/Aylin Erol, Michael Shepherd

Mehr Videos:

Video: watson/emanuella kälin
Video: watson/hanna hubacher, michael shepherd
Video: alina kilongan, nico bernasconi

Mehr zur den Abstimmungen im Juni:

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«Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Bevölkerung das möchte»
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10-Millionen-Schweiz: Beat Jans kontert SVP-Argumente
Video: watson
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