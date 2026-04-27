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Welt im Krisenmodus: Militärausgaben erreichen erneut Rekord

Welt im Krisenmodus: Militärausgaben erreichen erneut Rekord

Noch nie hat die Welt so viel Geld für das Militär ausgegeben wie 2025.
27.04.2026, 06:1027.04.2026, 06:10

Angetrieben von zahlreichen Kriegen und Konflikten erreichten die globalen Militärausgaben dem Stockholmer Friedensforschungsinstitut Sipri zufolge im elften Jahr in Folge einen neuen Höchststand. Inflationsbereinigt stiegen die Ausgaben im Vergleich zum Vorjahr um 2,9 Prozent. Innerhalb eines Jahrzehnts wuchsen sie sogar um 41 Prozent.

epa12326666 Artillery ammunition is displayed during the official opening ceremony of a new Rheinmetall ammunition plant in Unterluess, Germany, 27 August 2025. According to Rheinmetall once fully ope ...
Der weltweite Waffenbestand wächst und wächst.Bild: keystone

Alle Staaten wandten 2025 zusammen knapp 2,89 Billionen US-Dollar für das Militär auf. Allerdings fiel der Anstieg deutlich geringer aus als 2024. Das führten die Friedensforscher auf einen Rückgang der US-Militärausgaben zurück. Der Hauptgrund dafür: die ausbleibenden Hilfen für die Ukraine. Dagegen investierten die USA mehr in ihre eigenen nuklearen und konventionellen militärischen Fähigkeiten.

Trotz des Rückgangs blieben die USA das Land mit den mit Abstand grössten Ausgaben für das Militär (umgerechnet knapp 749 Milliarden Franken). In Zukunft dürfte die Zahl zudem wieder nach oben gehen, sagte Sipri-Experte Diego Lopes da Silva. (sda/dpa)

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