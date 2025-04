TikTok soll in den USA weitere 75 Tage verfügbar bleiben. Bild: keystone

Trump verlängert Gnadenfrist für TikTok

Am Samstag wäre die Frist für TikTok in den USA abgelaufen. Doch nun hat die Regierung erneut einen Zeitaufschub bekannt gegeben. Der Deal brauche mehr Zeit, erklärt US-Präsident Donald Trump.

Weitere 75 Tage soll TikTok in den USA laufen. US-Präsident Donald Trump kündigte auf der Plattform Truth Social an, eine entsprechende Anordnung zu unterzeichnen. Der Deal brauche mehr Zeit, erklärt er laut US-Medien in seiner Stellungnahme. Man habe aber bereits grosse Fortschritte gemacht. Nun hoffe man, dass die Zusammenarbeit weiterhin gut laufe.

Gleichzeitig klopft sich Trump auf die Schulter. Er verstehe, dass China «nicht sehr glücklich» sei wegen der Strafzölle, jedoch beweise dies, dass sie «das mächtigste wirtschaftliche Werkzeug» seien. China hatte am Freitag angekündigt, Gegenzölle auf US-Importe in der Höhe von 34 Prozent zu erheben. Eine Stellungnahme aus China zur Fristverlängerung der TikTok-App liegt bisher nicht vor.

Die US-Regierung hatte letztes Jahr wegen Datenschutzbedenken ein Gesetz verabschiedet, das verlangte, dass TikTok bis im Januar 2025 an ein nicht-chinesisches Unternehmen verkauft wird. Ansonsten werde die App des Mutterkonzerns Bytedance in den USA verboten. Trump hatte schliesslich einen Aufschub bis am 5. April gewährt.