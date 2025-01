AfD will neue Jugendorganisation gründen

Die bisherige Jugendorganisation Junge Alternative (JA) wird vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestuft und beobachtet. In einem derzeit laufenden Eilverfahren wehren sich AfD und JA gegen die Entscheidung. Update folgt ... (dpa/afp/sko/skö)

Die AfD hat auf ihrem Parteitag in Riesa die Gründung einer neuen Jugendorganisation beschlossen. 71,9 Prozent stimmten für die Pläne der Parteiführung, die künftige Jugendorganisation enger an die Bundespartei anzugliedern. Damit erreichte der Parteitag die notwendige Zweidrittelmehrheit, um die bisherige Satzung zu ändern.

Auf dem AfD-Parteitag in Riesa wurde beschlossen, die Junge Alternative durch eine neue Jugendorganisation auszutauschen. Bild: keystone

