EU bietet USA Deal zu Freihandel mit Industriegütern an + Auch US-Börsen stürzen erneut ab

Die angekündigten US-Zölle haben den Schweizer Leitindex SMI in die Knie gezwungen. Allein am Freitag büsste er 5,1 Prozent ein und auch am heutigen Montag zeichnet sich erneut ein Minus von über 5 Prozent ab. Seit der Zoll-Ankündigung am Mittwochabend büsste der SMI damit über 12 Prozent ein.



Die Verluste bewegen sich damit in der Grössenordnung von anderen grossen Schock-Ereignissen an den Börsen in den letzten zwei Jahrzehnten. Zuletzt büsste der Swiss Market Index zu Beginn der Corona-Krise an einzelnen Tagen 5 Prozent oder mehr ein. Am 12. März 2020 resultierte sogar ein Minus von 9,6 Prozent an einem einzigen Tag, nachdem weltweit Reisebeschränkungen verhängt worden waren.



Auch die Aufhebung der Franken-Untergrenze schickte die Börsen im Januar 2015 in den Keller. Am 15. Januar ging es 8,7 Prozent abwärts und einen Tag später noch einmal 6,0 Prozent.



Für grosse Verwerfungen sorgte auch die Finanzkrise im Oktober 2008, ausgelöst durch die Pleite der Investmentbank Lehman Brothers am 15. September. Am 6. Oktober büsste der SMI damals 6,1 Prozent ein und wenige Tage später am 10. Oktober noch einmal 7,8 Prozent.



Vergleichbar stark waren die Einbussen auch beim Platzen der Dotcom-Blase Anfang der 2000er-Jahre. Auch damals ging es an mehreren Handelstagen 5 Prozent abwärts. Das grösste Minus war am 11. September 2001 mit 7,1 Prozent zu verzeichnen. (awp/sda)