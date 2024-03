Schauspieler Fritz Wepper ist tot

Er gehörte zu den ganz Grossen des deutschen Fernsehens: Jetzt ist Schauspieler Fritz Wepper gestorben. Der «Um Himmels Willen»-Star wurde 82 Jahre alt.

Mehr «Leben»

Ein Artikel von

Trauer um Fritz Wepper. Jahrelang hatte der Schauspieler immer wieder mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Krebs, Tumor, Corona, Blutvergiftung. Zuletzt befand sich der Mime in einem Hospiz in Oberbayern.

Fritz Wepper ist im Alter von 82 Jahren verstorben. Bild: www.imago-images.de

Wie die «Bild» berichtet, galt Fritz Wepper als austherapiert, die Medikamente schlugen nicht mehr an. In der Pflegeeinrichtung wurde die Filmlegende bis zu ihrem Tod begleitet und versorgt. Jetzt ist der Schauspieler der Zeitung zufolge im Alter von 82 Jahren gestorben. «Fritz ist friedlich eingeschlafen», bestätigte seine Frau Susanne Kellermann.

Geboren wurde Wepper Anfang der Vierzigerjahre. Mit elf Jahren kam er zur Schauspielerei im Kinderstück «Peter Pan». Ein paar Jahre später folgte der international gefeierte Anti-Kriegsfilm «Die Brücke» von Bernhard Wicki.

Träume von Hollywood zerschlugen sich, berühmt wurde Wepper dennoch, vor allem mit zwei Rollen: Als Kommissars-Assistent Harry Klein in der ZDF-Krimiserie «Derrick» und als intriganter Bürgermeister Wolfgang Wöller in der ARD-Serie «Um Himmels Willen», die am 15. Juni 2021 nach rund 20 Jahren endete.

Als umschwärmter Schauspieler, ausgezeichnet unter anderem mit dem Bayerischen Fernsehpreis, genoss Fritz Wepper das Jet-Set-Leben. Der Schauspieler kannte viele illustre und bekannte Leute. Er feierte schon mit Leopold Prinz von Bayern, tanzte mit Schwedens Königin Silvia und verstand sich mit der US-Schauspielerin Liza Minelli, die er beim Dreh des Musicals «Cabaret» kennenlernte.

Mit Iris Berben drehte er 1968 den Krimi «Der Mann mit dem Glasauge». Es folgten Filme wie «Der letzte Kampf» oder die Krimireihe «Mord in bester Gesellschaft». 2023 hatte Fritz Wepper dann bekannt gegeben, dass er nicht mehr als Schauspieler arbeiten wird. Somit blieb die letzte Folge von «Um Himmels Willen» auch der letzte Auftritt von Fritz Wepper.