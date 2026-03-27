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Nestlé verliert 12 Tonnen KITKAT durch Diebstahl

Nestlé verliert 12 Tonnen KITKAT durch Diebstahl

27.03.2026, 18:5427.03.2026, 18:54
A Kitkat chocolate snack is photographed Wednesday July 25, 2018, in Rugby, England, after the European Court of Justice in Luxembourg ruled that the four-fingered shape of the KitKat chocolate bar is ...
Über 400'000 KITKATs wurden auf dem Transportweg von Italien gestohlen.Bild: AP

Der Nahrungsmittelkonzern Nestlé ist von einem grösseren Diebstahl betroffen. Rund 12 Tonnen oder über 400'000 Schokoladenriegel der Nestlé-Marke KITKAT wurden gestohlen.

Die Ladung verschwand vergangene Woche auf dem Transportweg von Italien an verschiedene Produktions- und Vertriebsstandorte in Europa, wie Nestlé am Freitag mitteilte. Das Fahrzeug und sein Inhalt seien nach wie vor unauffindbar.

Nestlé beteiligt sich in enger Zusammenarbeit mit den örtlichen Behörden und den Partnern in der Lieferkette an den Ermittlungen. (sda/awp)

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