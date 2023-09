Zurich Film Festival kann trotz Streik Stars nach Zürich holen

Das Zurich Film Festival (ZFF) wartet mit einigen Stars auf – trotz Streik von Schauspielern und Drehbuchautoren in Hollywood. Zu Gast sein werden unter anderem Jessica Chastain, Diane Kruger, Wim Wenders und Ethan Hawke.

Christian Jungen Bild: imago images

«Wir haben gekämpft», sagte Christian Jungen, künstlerischer Direktor des ZFF, am Donnerstag bei der Präsentation des Festivalprogramms. Wegen des seit Monaten dauernden Streiks in Hollywood war es in diesem Jahr schwierig, Stars auf den grünen Teppich zu holen.

«Es werden ja nicht nur einfach keine Filme gedreht, die Streikenden treten auch nicht auf», sagte Jungen dazu. Das sei für die Filmfestivals eine schwierige Situation. Man erhalte oft gar keine Rückmeldungen oder dann Absagen.

Mit Jessica Chastain (unter anderem bekannt aus «Interstellar»), Diane Kruger («Inglorious Basterds», «Troja»), dem Regisseur Wim Wenders und Ethan Hawke kann das ZFF nun aber trotzdem Filmgrössen von Weltformat präsentieren – auch wenn diese vielleicht nicht an einzelne ganz grosse Namen früherer Ausgaben des ZFF herankommen.

So viele Premieren wie noch nie

Das ZFF zeigt an der diesjährigen Ausgabe 52 Welt- und Europapremieren, das sind 14 mehr als im vergangenen Jahr. «Wir sind sehr glücklich, dass wir unserem Publikum eine Rekordzahl von Welt- und Europapremieren zeigen können», sagte Jungen.

Die hohe Zahl zeige, dass das Ansehen des ZFF in der weltweiten Filmwirtschaft zunehme. Das ZFF findet vom 28. September bis am 8. Oktober statt. Der Ticket-Vorverkauf beginnt am Montag, 18. September.

Mit dem Beginn des Filmfestivals wird auch das frühere Kino des Kulturhauses «Kosmos» unter dem neuen Namen «Frame» wiedereröffnet. Dies sei auch für das ZFF, welche das Kino künftig betreiben wird, der Beginn einer neue Ära, sagte ZFF-Geschäftsführerin Jennifer Somm. Das «Frame» werde zur Heimat des Festivals. (sda)

