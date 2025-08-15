Video: watson/Emanuella Kälin

Funktioniert Wodka-Wassermelone wirklich? Wir wagen den Versuch

Die grossen Fragen der Menschheit: Klappt dieser Hack, bei dem man eine Wodkaflasche in eine Wassermelone reinsteckt?

Alle Jahre wieder – den Sommer über – begegnen uns TikTok-Videos, Insta-Reels und anderer Social-Media-Schabernack, die einem den unglaublichen Spass an jenem einen Wodka-Wassermelonen-Hack weismachen wollen. Ihr wisst, wovon wir sprechen:

Und ja, wir wollten das schon immer auch mal versuchen (dem Informationsauftrag unseres News-Mediums zuliebe, versteht sich)!

Wir wollen wissen: Klappt das wirklich dermassen gut, wie auf Social Media suggeriert? Machen wir die Probe aufs Exempel!

Dazu braucht es:

1 Wassermelone

1 Flasche Wodka

That's it, offenbar.

Und die Zubereitung ist denkbar einfach: Ein Loch in die Wassermelone schneiden, mit einem Teelöffel ein wenig vom Fruchtfleisch herauskratzen und die geöffnete Wodkaflasche hineinwürgen!

Zugegeben, es sieht schon ziemlich cool aus.

Danach heisst es: warten. Mehrere Stunden lang – am besten gleich über Nacht. Für unseren Versuch haben wir das Ensemble 24 Stunden lang im Kühlschrank der watson Scientific Research Laboratories gelagert.

Und in der Tat: Am Tag danach ist in der Flasche einiges weniger drin.

Nun geht es zum Taste-Test!

Es empfiehlt sich, die Wassermelone über einer Schüssel aufzuschneiden, denn, wie wir bald feststellen, ist es weniger der Fall, dass die Wassermelone den Wodka «aufgesaugt» hat, als dass der Wodka sich in der Wassermelone ansammelt und dann ausläuft. Dieser Wodka schmeckt auch ordentlich fein nach Wassermelone, übrigens, weshalb man damit einen erfrischenden Drink zubereiten kann:

Aber wir interessieren uns ja für den Geschmack der Melone! Hierzu steht uns die Testgruppe «Freitagnachmittagsschicht der watson-Redaktion» zur Verfügung.

Wie aus dem Video zu entnehmen ist, sind die Einschätzungen unterschiedlich. Von «Man merkt null Alkohol!» bis zu «BLBBBMMMMMFFFFFFFWOAH». Wie bei einem Hanf-Cookie also: Je nach Stück hat es kaum was drin, oder genug, um ein Pferd umzuhauen.

Fazit:

Okay, im Ernst jetzt: Geschmacklich hat die Wodka-Wassermelone weniger zu bieten, als die Optik erwarten lässt. Wassermelonen-Schnitze mit etwas Wodka beträufeln (als Dessert etwa), wäre wohl effektiver. Und doch ist die Optik am Ende ausschlaggebend. So ein Ding auf dem Drinks-Buffet einer Sommerparty macht gute Laune. So gesehen funktioniert die Wodka-Wassermelone durchaus – so einmal im Jahr.

Schönen Sommer noch, allerseits!