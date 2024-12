Video: Dubai-Schokolade selbst machen – so geht's!

Video: watson/nico bernasconi

Okay, ich habe versucht, die Dubai-Schoggi zuhause zu machen – und: Boah!

Schlangen vor den Geschäften; skrupellose Geschäftemacher, die eine Tafel für 200 Franken pro Stück weiterverkaufen – kaum zu glauben, dieser Hype um die Dubai-Schoggi! So gross war er, dass alsbald mir aufgeordert wurde: «BARONI! DUBAI-SCHOGGI SELBERMACHEN! LOS!»

Nun, zuerst musste ich mir das Originalprodukt – als Vorlage, gewisserrmassen – besorgen. Jüngst hatte ja Watson zwei Varianten davon probiert ...

... mit durchzogenem Fazit.

Ich werde bei meinem örtlichen türkischen Lebensmittelladen fündig: Prominent bei der Kasse platziert, gibt es dort für 15.95 Franken die «Original Dubai Chocolate». Zumindest steht's so auf der Verpackung. Zudem: «Hand made». Oho.

Das Erste, was einem bei der Original-Dubai-Schokolade auffällt, ist, dass sie nicht sehr ... «schokoladig» ist. Eher wie eine Art Halva-Dessert mit einem dünnen Schokoladen-Überzug. Dementsprechend weich und klebrig ist das Ganze zum Essen. Und übrigens: Die Schoggi selbst schmeckt ... «amerikanisch»? Irgendwie mehlig vom Geschmack her – so wie man es von US-Schokolade her kennt. Hmm, da ist Verbesserungsbedarf.

Nun will uns die Tiktoksphäre einmal mehr weismachen, man könne easy peasy Dubai-Schoggi selbst herstellen. Reverse engineering, quasi.

Dazu braucht es:

Schokolade

Pistazienpaste

Tahini

Kadayif

Butter

Und so geht's:

Bei der Schokolade empfiehlt sich halb/halb Milchschokolade und dunkle Schokolade, so der Konsens. Für das, was schlussendlich meine zwei Dubai-Schoggi-Tafeln ergab, verwendete ich 400 Gramm Schokolade. Die lässt du erst mal vorsichtig schmelzen.

Pistazienpaste, Tahini und Kadayif findest du beim türkischen Supermarkt an der Ecke – oder im Balkan-Gestell deines örtlichen Supermarkts. Dies, zusammen mit 3-4 EL Butter, ergibt die Füllung deiner Homemade-Dubai-Schoggi.

Die Hälfte der geschmolzenen Schokolade verteilst du erst mal auf zwei Schokoladentafel-Gussformen (beziehungsweise, wenn du – wie ich – so etwas nicht besitzt, auf den umgekehrten Deckel einer Eiswürfelschale oder in ein schmales Tupperware oder ... ach, improvisieren, halt), und tust diese dann in den Kühlschrank, um abzukühlen.

Die Kadayif (jene superdünnen Teigfäden; zirka 100 g davon) schneidest du in kleine 5mm-Späne und brätst sie mit 3-4 EL Butter in einer beschichteten Pfanne knusprig. Abkühlen lassen und danach mit der Pistazienpaste (ich verwendete gut die Hälfte des Gläschens) und 2-3 EL Tahini mischen, bis die gewünschte Konsistenz erreicht wird.

Und diese Kadayif-Pistazienpaste verstreichst du nun vorsichtig auf die inzwischen hart gewordene Schokolade, bevor du sie mit der übrigen, weiterhin geschmolzenen Schokolade übergiesst. Und dann nochmals ab in den Kühschrank damit, um hart werden zu lassen.

In der Praxis sieht das ungefähr wie folgt aus:

Leute, ich bin unglaublich angenehm überrascht, wie gut mir – eine absolute Dessert-Banause – diese Do-It-Yourself-Schoggi gelungen ist! Im Direktvergleich zur Original-Dubai-Schokolade stellt man sofort fest: Die Schoggi selbst ist viel feiner. Schweizer Schokolade, eben. Doch meine Kameraassistentin wendete korrekt ein, dass ein wenig mehr Füllung nicht geschadet hätte. Meine Homemade-Version war eine typische «Schoggi mit Füllung», während das Original eher «Füllung mit Schoggi-Überzug» ist. Deshalb als kleiner Tipp: Geizt nicht mit der Füllung. Sie darf ruhig fülliger gefüllt werden.