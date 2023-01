People-News

Bericht: Elvis-Tochter Lisa Marie Presley nach Herzstillstand im Krankenhaus

Die Tochter von Elvis und Priscilla Presley soll in ihrem Zuhause nahe Los Angeles zusammengebrochen sein. Laut US-Medienberichten habe ihr Herz aufgehört zu schlagen.

Am Dienstag feierte Lisa Marie Presley noch gemeinsam mit ihrer Mutter Priscilla Presley bei den Golden Globe Awards den Sieg von Schauspieler Austin Butler, der ihren Vater in dem Film «Elvis» spielt. Nur zwei Tage später soll die Musikerin nun um ihr Leben kämpfen. Wie das US-Portal «TMZ» berichtet, erlitt sie am Donnerstagmittag Ortszeit in ihrem Haus in Calabasas nahe Los Angeles einen Herzstillstand.

Lisa Marie Presley (rechts) und ihre Mutter Priscilla. Bild: keystone

Aus dem direkten Umfeld der 54-Jährigen will die Nachrichtenseite erfahren haben, dass die gerufenen Rettungskräfte Lisa Marie Presley wiederbeleben mussten. Nach Beatmung und Herzmassage sei ein schwacher Puls zu fühlen gewesen. Die Sängerin sei per Rettungswagen umgehend in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht worden. Wie ihr aktueller Zustand ist, ist nicht bekannt. Die Familie hat sich bisher nicht zu Wort gemeldet.

Lisa Marie Presley ist die einzige Tochter der verstorbenen Rock'n'Roll-Legende Elvis Presley und seiner Frau Priscilla. Sie wurde am 1. Februar 1968 in Memphis, Tennessee, geboren und schlug wie ihr Vater eine Karriere in der Musikbranche ein. Ihr erstes Album mit dem Titel ‘«o Whom It May Concern» veröffentlichte sie 2003. Darin verarbeitete sie den Tod ihres berühmten Vaters und ihre gescheiterten Ehen.

Insgesamt war Lisa Marie Presley viermal verheiratet. Mit Danny Keough hat sie zwei Kinder, Schauspielerin Riley Keough und den 2020 verstorbenen Benjamin. Ihr zweiter Ehemann war Popstar Michael Jackson, ihr dritter der Schauspieler Nicolas Cage. Von 2006 bis 2016 war die 54-Jährigemit Michael Lockwood verheiratet, mit ihm bekam sie 2008 die Zwillinge Harper und Finley. (t-online, jdo)